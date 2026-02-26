自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不吃碳水血糖亮紅字？ 營養師解析3原因：未必是遺傳

2026/02/26 17:30

營養師曾建銘指出，長期採行低碳飲食者常會發現空腹血糖亮紅字，這未必真是糖尿病前期，除遺傳、體質可能影響，也可能與生理性胰島素阻抗相關；示意圖。（圖取自freepik）

營養師曾建銘指出，長期採行低碳飲食者常會發現空腹血糖亮紅字，這未必真是糖尿病前期，除遺傳、體質可能影響，也可能與生理性胰島素阻抗相關；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脆（Threads）上最近熱議長期不吃碳水，體檢血糖竟然亮紅字，被判定為「糖尿病前期」？對此，營養師曾建銘指出，不少長期採行低碳或生酮飲食族群常會發現，空腹血糖落在100-110mg/dL尷尬區間，明明自認飲食控制嚴格，空腹血糖數值卻出現紅字。他表示，雖然遺傳與體質或許是隱形影響，但這未必代表真是糖尿病前期，而是可能與「生理性胰島素阻抗」有關。

曾建銘於Threads「建銘營養師」上發文表示，長期不吃碳水，結果體檢竟然亮紅字，還被判定是糖尿病前期，這不一定是你努力控糖白費力氣，而是可能與以下3個原因相關，也讓大家破解這個嚇人的體檢迷思。

身體的保護機制：「生理性胰島素阻抗」

曾建銘解釋，當長期減少碳水攝取，身體會切換為燃脂模式。為確保大腦有足夠葡萄糖，肌肉細胞會暫時拒絕吸收糖分，也就是對胰島素變遲鈍，將血糖優先供應給大腦。這種狀態並非真的生病，但會讓人一碰到碳水，血糖就可能降不下來。

你不吃糖，肝臟會自己「造糖」

此外，即使一口飯都不吃，肝臟仍會利用蛋白質與脂肪合成葡萄糖（糖質新生）。再加上清晨荷爾蒙分泌的「黎明現象」，反而可能讓長期低碳飲食者的空腹血糖落在100-110 mg/dL的尷尬邊緣。

遺傳與體質的隱形影響

曾建銘並指出，除上述2個原因外，家族遺傳絕對是風險之一。若天生胰島功能較弱，加上平時壓力大、年紀增長，導致皮質醇過高，就算碳水戒得再嚴格，血糖調控依然可能會出現異常。

對於低碳族群進行體健時，曾建銘建議，評估血糖不應只看單一次空腹血糖數值，應同步檢查糖化血色素（HbA1c）與空腹胰島素，並計算HOMA-IR阻抗指數。另，體檢前至少3天，每天應逐步攝取約150克的優質碳水，讓身體重新適應，測出來的數值才會客觀。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中