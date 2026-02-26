健康網》不吃碳水血糖亮紅字？ 營養師解析3原因：未必是遺傳

營養師曾建銘指出，長期採行低碳飲食者常會發現空腹血糖亮紅字，這未必真是糖尿病前期，除遺傳、體質可能影響，也可能與生理性胰島素阻抗相關；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脆（Threads）上最近熱議長期不吃碳水，體檢血糖竟然亮紅字，被判定為「糖尿病前期」？對此，營養師曾建銘指出，不少長期採行低碳或生酮飲食族群常會發現，空腹血糖落在100-110mg/dL尷尬區間，明明自認飲食控制嚴格，空腹血糖數值卻出現紅字。他表示，雖然遺傳與體質或許是隱形影響，但這未必代表真是糖尿病前期，而是可能與「生理性胰島素阻抗」有關。

曾建銘於Threads「建銘營養師」上發文表示，長期不吃碳水，結果體檢竟然亮紅字，還被判定是糖尿病前期，這不一定是你努力控糖白費力氣，而是可能與以下3個原因相關，也讓大家破解這個嚇人的體檢迷思。

身體的保護機制：「生理性胰島素阻抗」

曾建銘解釋，當長期減少碳水攝取，身體會切換為燃脂模式。為確保大腦有足夠葡萄糖，肌肉細胞會暫時拒絕吸收糖分，也就是對胰島素變遲鈍，將血糖優先供應給大腦。這種狀態並非真的生病，但會讓人一碰到碳水，血糖就可能降不下來。

你不吃糖，肝臟會自己「造糖」

此外，即使一口飯都不吃，肝臟仍會利用蛋白質與脂肪合成葡萄糖（糖質新生）。再加上清晨荷爾蒙分泌的「黎明現象」，反而可能讓長期低碳飲食者的空腹血糖落在100-110 mg/dL的尷尬邊緣。

遺傳與體質的隱形影響

曾建銘並指出，除上述2個原因外，家族遺傳絕對是風險之一。若天生胰島功能較弱，加上平時壓力大、年紀增長，導致皮質醇過高，就算碳水戒得再嚴格，血糖調控依然可能會出現異常。

對於低碳族群進行體健時，曾建銘建議，評估血糖不應只看單一次空腹血糖數值，應同步檢查糖化血色素（HbA1c）與空腹胰島素，並計算HOMA-IR阻抗指數。另，體檢前至少3天，每天應逐步攝取約150克的優質碳水，讓身體重新適應，測出來的數值才會客觀。

