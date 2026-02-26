1年少燒13噸！ 中山醫院把醫療廢塑料變尿壺、塑料袋

中山醫院指出，透過專業滅菌與材料重塑技術，將原本需焚化的醫療廢塑料轉製為 rPE（再生聚乙烯）材質「再生尿壺」。（中山醫院提供）

〔記者羅碧／台北報導〕為推動醫療永續與減碳轉型，台北中山醫院今（26）日宣布，與國內資源回收再利用業者「吉祥資源科技」簽署策略合作協議，啟動「醫療耗材循環再生計畫」，透過專業滅菌與材料重塑技術，將原本需焚化處理的醫療廢塑料再製為尿壺與塑料袋等再生耗材，實踐醫療體系循環經濟。

中山醫院院長朱益宏指出，院內醫療耗材在源頭完成分類後，交由專業團隊進行高標準滅菌與無害化處理，並通過多重品質檢測，確保再生材料符合臨床感染控制規範。再生產品採用 rPE（再生聚乙烯）材質製成，具備韌性佳、耐衝擊、易清潔等特性，可回到臨床與照護場域使用。

朱益宏表示，透過這項循環再生機制，預估每年可回收約13噸醫療廢塑料，有效減少焚化處理所產生的碳排放，減碳效益相當於每年種植上千棵樹木，對環境帶來實質助益。

朱益宏指出，醫療產業在守護民眾健康的同時，也肩負環境責任，這項計畫不僅降低醫療廢棄物處理負擔，更透過資源再利用，朝向淨零與 ESG 永續發展目標邁進。

他也強調，未來將持續與吉祥資源科技深化合作，拓展更多醫療耗材的再生應用，建構更完整的循環醫療體系，讓醫療照護與環境保護能夠並行。

