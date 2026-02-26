自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

1年少燒13噸！ 中山醫院把醫療廢塑料變尿壺、塑料袋

2026/02/26 16:56

中山醫院指出，透過專業滅菌與材料重塑技術，將原本需焚化的醫療廢塑料轉製為 rPE（再生聚乙烯）材質「再生尿壺」。（中山醫院提供）

中山醫院指出，透過專業滅菌與材料重塑技術，將原本需焚化的醫療廢塑料轉製為 rPE（再生聚乙烯）材質「再生尿壺」。（中山醫院提供）

〔記者羅碧／台北報導〕為推動醫療永續與減碳轉型，台北中山醫院今（26）日宣布，與國內資源回收再利用業者「吉祥資源科技」簽署策略合作協議，啟動「醫療耗材循環再生計畫」，透過專業滅菌與材料重塑技術，將原本需焚化處理的醫療廢塑料再製為尿壺與塑料袋等再生耗材，實踐醫療體系循環經濟。

中山醫院院長朱益宏指出，院內醫療耗材在源頭完成分類後，交由專業團隊進行高標準滅菌與無害化處理，並通過多重品質檢測，確保再生材料符合臨床感染控制規範。再生產品採用 rPE（再生聚乙烯）材質製成，具備韌性佳、耐衝擊、易清潔等特性，可回到臨床與照護場域使用。

朱益宏表示，透過這項循環再生機制，預估每年可回收約13噸醫療廢塑料，有效減少焚化處理所產生的碳排放，減碳效益相當於每年種植上千棵樹木，對環境帶來實質助益。

朱益宏指出，醫療產業在守護民眾健康的同時，也肩負環境責任，這項計畫不僅降低醫療廢棄物處理負擔，更透過資源再利用，朝向淨零與 ESG 永續發展目標邁進。

他也強調，未來將持續與吉祥資源科技深化合作，拓展更多醫療耗材的再生應用，建構更完整的循環醫療體系，讓醫療照護與環境保護能夠並行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中