健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

17歲高中生跑步突倒地 校方急救電擊3次走出鬼門關

2026/02/26 16:48

17歲男學生體育課跑步突倒地，經緊急電擊3次後，成功走出鬼門關。（新竹縣消防局提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣某高中一名17歲男學生今（26）日早上體育課跑步，突然倒地失去意識，老師見狀大聲呼救並施行CPR，校護隨即攜帶AED到場，判讀為可電擊心律，連續實施3次電擊；待消防人員抵達時，學生已恢復心跳，經送醫救治後，目前意識清楚、生命徵象穩定，預計可順利康復出院。

新竹縣消防局表示，這起事件發生今天上午8點多，當時學生正在操場進行跑步訓練，跑至第4圈時無預警倒下，所幸校方第一時間啟動校園緊急應變機制，師長與校護分工合作，迅速展開急救處置，成功把握黃金救援時間。

出勤救護義消陳衛東、新埔分隊同仁蔡煥龍、陳韻劦、洪建鈞及董韋恩。（新竹縣消防局提供）

新埔消防分隊高級救護技術員蔡煥龍表示，救護人員到場時，患者已恢復脈搏並有躁動反應，經評估生命徵象，確認狀況穩定後給予氧氣並儘速送醫。

東元綜合醫院急診科急救醫學教育中心主任簡振宇指出，病人到院時生命徵象穩定，不久即恢復意識，能正常對答。經心臟超音波及抽血檢驗，各項指數均正常，推測為致死性心律不整導致的到院前心肺功能停止。此類情況偶見於年輕族群，常發生於運動後，確切原因仍需進一步追蹤釐清。

簡振宇強調，患者倒下後第一時間的CPR是成功關鍵。本案從119派遣員線上指導CPR、現場師長即刻施作心肺復甦術，到校護正確使用AED電擊，再到救護人員後續專業處置，環環相扣，完整展現「生命之鏈」的力量，才能讓年輕生命起死回生。

消防局表示，為提升全民自救互救能力，每月都辦理「急救小教室」課程，內容包含成人CPR、嬰幼兒急救及創傷止血包紮等，歡迎民眾踴躍報名參加，共同守護身邊每一條珍貴生命。

早期CPR可立即維持心臟與腦部血流，延緩缺氧傷害；及早使用AED能迅速終止致命性心律不整。（新竹縣消防局提供）

新竹縣政府消防局定期辦理各式急救課程。（新竹縣消防局提供）

