健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》芥藍護血管又高鈣 名醫揭加1物去苦味更鮮甜

2026/02/26 18:24

科博特診所院長劉博仁指出，芥藍富含葉酸、維生素A、C、高鈣等營養素，有助抗氧化、保護心血管，也是十字花科蔬菜中的營養資優生。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人去港式飲茶或熱炒店用餐時，都會點盤口感爽脆的芥藍菜。科博特診所院長劉博仁指出，芥藍富含葉酸、維生素A、C、高鈣等營養素，有助抗氧化、保護心血管，也是十字花科蔬菜中的營養資優生。不過，芥藍因含有機鹼而帶微苦味，建議烹調時添加少許糖，可產生苦甘轉換的化學反應，讓口感更鮮甜。

芥藍營養密度高

劉博仁於臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，芥藍不只口感爽脆，營養密度更是極高。每100克約含99ug葉酸，有助細胞修復與造血功；同時也富含維生素A與C，具有強大抗氧化作用，可維持皮膚健康、增強免疫力。此外，鈣與鐵含量極高，對於外食族或蔬食者而言，是極佳的天然礦物質補充來源。

十字花科蔬菜抗氧化

劉博仁進一步說明，芥藍屬十字花科蔬菜，且因富含硫配醣體（Glucosinolates），在人體內會轉化為異硫氰酸鹽。根據《Food Chemistry》研究指出，這類物質能誘導解毒酶活性，幫助代謝有害物質，可說是天然抗氧化食材之一。另《Journal of Agricultural and Food Chemistry》研究也提及，攝取這類蔬菜有助降低體內發炎反應，維持血管健康。

微苦來自天然有機鹼

不過，因芥藍含有一種天然的「有機鹼」，每100g約含99ug葉酸，雖可幫助代謝、對身體有益，但味道微苦。料理時，建議添加少量糖，可以促成化學上的「苦甘轉換」反應，讓蔬菜吃起來更鮮甜。

