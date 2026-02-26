新北中和42歲男確診麻疹 為境外確診個案接觸者

新北市衛生局表示，一名男性通報感染麻疹。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市衛生局於2月26日接獲麻疹確診通報，衛生局說明，患者為中和區42歲男性，為先前境外確診個案接觸者，於監測期間2月19日開始出現咳嗽、發燒，23日出現紅疹，24日由醫院通報後確診，目前狀況穩定，居家隔離中；此個案已匡列包括同住親友5名共526名接觸者，將持續監測至3月17日，個案於可傳染期間有公共場所活動史，提醒民眾比對如有足跡重疊，請進行自主健康管理至3月17日。

衛生局說，自主健康管理期間，請留意是否出現疑似症狀，如紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等，請儘速與衛生單位聯繫，另自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量配戴口罩。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，目前全球麻疹疫情嚴峻，此疾病有高傳染性，出疹前後4天均具傳染力，可接種疫苗預防，提醒家中有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童者，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗接種，設籍新北6個月以上未滿1歲嬰幼兒，如欲前往麻疹流行地區，可至29區衛生所評估，免費提前接種1劑相關疫苗。

衛生局提醒，民眾如被匡列為接觸者，且接獲衛生單位開立的麻疹個案接觸者健康監測通知書，應遵守各項自主健康管理規定，倘如違反自主健康管理規定，將依傳染病防治法第67條裁罰6萬至30萬元罰鍰。

新北市衛生局於2月26日接獲麻疹確診通報，衛生局說明，患者為中和區42歲男性，為先前境外確診個案接觸者。（新北市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法