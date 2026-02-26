自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北中和42歲男確診麻疹 為境外確診個案接觸者

2026/02/26 16:58

新北市衛生局表示，一名男性通報感染麻疹。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

新北市衛生局表示，一名男性通報感染麻疹。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市衛生局於2月26日接獲麻疹確診通報，衛生局說明，患者為中和區42歲男性，為先前境外確診個案接觸者，於監測期間2月19日開始出現咳嗽、發燒，23日出現紅疹，24日由醫院通報後確診，目前狀況穩定，居家隔離中；此個案已匡列包括同住親友5名共526名接觸者，將持續監測至3月17日，個案於可傳染期間有公共場所活動史，提醒民眾比對如有足跡重疊，請進行自主健康管理至3月17日。

衛生局說，自主健康管理期間，請留意是否出現疑似症狀，如紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等，請儘速與衛生單位聯繫，另自主健康管理期間應避免出入公共場所，並儘量配戴口罩。

衛生局表示，目前全球麻疹疫情嚴峻，此疾病有高傳染性，出疹前後4天均具傳染力，可接種疫苗預防，提醒家中有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童者，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗接種，設籍新北6個月以上未滿1歲嬰幼兒，如欲前往麻疹流行地區，可至29區衛生所評估，免費提前接種1劑相關疫苗。

衛生局提醒，民眾如被匡列為接觸者，且接獲衛生單位開立的麻疹個案接觸者健康監測通知書，應遵守各項自主健康管理規定，倘如違反自主健康管理規定，將依傳染病防治法第67條裁罰6萬至30萬元罰鍰。

新北市衛生局於2月26日接獲麻疹確診通報，衛生局說明，患者為中和區42歲男性，為先前境外確診個案接觸者。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局於2月26日接獲麻疹確診通報，衛生局說明，患者為中和區42歲男性，為先前境外確診個案接觸者。（新北市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中