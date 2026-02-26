自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

OHCA急救成功率破4成！中市「博館高級救護隊」成軍 葉克膜綠色通道上路

2026/02/26 17:45

台中市消防局博館高級救護隊今天正式成軍。（台中市消防局提供）

台中市消防局博館高級救護隊今天正式成軍。（台中市消防局提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局26日舉辦「博館高級救護隊成軍典禮」，原有專責救護隊正式升格為高級救護隊，象徵台中在重症到院前照護領域邁入嶄新里程碑，尤其OHCA（到院前心肺功能停止）急救成功率首度突破4成，同步啟動與中國醫藥大學附設醫院合作的急診「葉克膜綠色通道」，為命懸一線的患者爭取黃金救命時間。

博館救護團隊長年深耕高風險、急重症案件，持續優化救護流程與技術訓練，成為此次升級重要基石，成軍後，博館高級救護隊將強化高階氣道處置、藥物給予與病況判讀能力，並與醫療指導醫師建立更即時、系統化的線上醫療指導機制，讓救護人員在現場即可完成關鍵決策，實現「到院前即醫療啟動」，與院內治療無縫接軌。

消防局統計，前（2024）年台中市受理OHCA案件2198件，到院前恢復生命徵象（ROSC）840件，成功率38.22%；去（2025）年OHCA案件增至2242件，ROSC達929件，成功率提升至41.44%，數字背後是高級救護制度推動、專業訓練精進與醫消整合深化成果。

此次成軍另一亮點，是與中國醫藥大學附設醫院急診部門合作，正式啟動「葉克膜綠色通道」，當患者符合條件，救護人員可於現場即時通報，醫院端同步完成團隊集結與設備整備，大幅縮短葉克膜（ECMO）啟動時間，將重症搶救從「分秒必爭」推進到「提前部署」，為心跳停止患者爭取最大存活契機。

局長孫福佑表示，未來博館高級救護隊將持續接受高強度訓練與嚴謹品質控管，確保每一次出勤都以最高標準守護市民；消防局也強調，這是醫療與消防跨域整合的重要里程碑，結合醫療資源與科技應用，打造更即時、更完善的城市救命網絡。

局長孫福佑表示，高級救護隊的成立，確保每一次出勤都以最高標準守護市民。（台中市消防局提供）

局長孫福佑表示，高級救護隊的成立，確保每一次出勤都以最高標準守護市民。（台中市消防局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中