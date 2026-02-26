OHCA急救成功率破4成！中市「博館高級救護隊」成軍 葉克膜綠色通道上路

台中市消防局博館高級救護隊今天正式成軍。（台中市消防局提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局26日舉辦「博館高級救護隊成軍典禮」，原有專責救護隊正式升格為高級救護隊，象徵台中在重症到院前照護領域邁入嶄新里程碑，尤其OHCA（到院前心肺功能停止）急救成功率首度突破4成，同步啟動與中國醫藥大學附設醫院合作的急診「葉克膜綠色通道」，為命懸一線的患者爭取黃金救命時間。

博館救護團隊長年深耕高風險、急重症案件，持續優化救護流程與技術訓練，成為此次升級重要基石，成軍後，博館高級救護隊將強化高階氣道處置、藥物給予與病況判讀能力，並與醫療指導醫師建立更即時、系統化的線上醫療指導機制，讓救護人員在現場即可完成關鍵決策，實現「到院前即醫療啟動」，與院內治療無縫接軌。

消防局統計，前（2024）年台中市受理OHCA案件2198件，到院前恢復生命徵象（ROSC）840件，成功率38.22%；去（2025）年OHCA案件增至2242件，ROSC達929件，成功率提升至41.44%，數字背後是高級救護制度推動、專業訓練精進與醫消整合深化成果。

此次成軍另一亮點，是與中國醫藥大學附設醫院急診部門合作，正式啟動「葉克膜綠色通道」，當患者符合條件，救護人員可於現場即時通報，醫院端同步完成團隊集結與設備整備，大幅縮短葉克膜（ECMO）啟動時間，將重症搶救從「分秒必爭」推進到「提前部署」，為心跳停止患者爭取最大存活契機。

局長孫福佑表示，未來博館高級救護隊將持續接受高強度訓練與嚴謹品質控管，確保每一次出勤都以最高標準守護市民；消防局也強調，這是醫療與消防跨域整合的重要里程碑，結合醫療資源與科技應用，打造更即時、更完善的城市救命網絡。

局長孫福佑表示，高級救護隊的成立，確保每一次出勤都以最高標準守護市民。（台中市消防局提供）

