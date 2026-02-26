自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》2026全球最佳醫院 台灣醫院排名一次看

2026/02/26 18:47

美國《新聞週刊》（Newsweek）與全球數據公司「Statista」公布「2026年全球最佳醫院」（World's Best Hospitals 2026）。（翻攝自網頁）

美國《新聞週刊》（Newsweek）與全球數據公司「Statista」公布「2026年全球最佳醫院」（World's Best Hospitals 2026）。（翻攝自網頁）

〔健康頻道／綜合報導〕美國《新聞週刊》（Newsweek）與全球數據公司「Statista」公布「2026年全球最佳醫院」（World's Best Hospitals 2026），接受評比的醫院涵蓋全球32個國家、超過2500家醫院，評選結果具國際指標意義。台灣的台北榮民總醫院與台大醫院列入前250強，同時國內前5名的醫院，分別為台北榮總、台大醫院，以及台中榮總、林口長庚與高雄長庚醫院。

新聞週刊表示，這項評比根據4大方向：醫學專家、醫院品質指標、患者體驗與Statista的「患者報告結局指標實施調查」。其中患者報告結局指標實施調查是由患者填寫的標準化、經過驗證的問卷，用於衡量他們對自身功能健康和生活品質的感知。

其中在前250名中，台北榮總，排名第174名，得分92.99%；台大醫院則得分92.53%、排名第249名。

台大醫院在2025年得分為92.51%，卻未能進入全球前250名，今年回歸。台大醫院院長余忠仁受訪時說明，這次評比顯示台灣醫療在國際上進步，樂見更多台灣醫院進榜。

台大醫院在「2026年全球最佳醫院」進入前250名。（資料照）

台大醫院在「2026年全球最佳醫院」進入前250名。（資料照）

同樣進榜的北榮院長陳威明受訪時，認為這次能夠進榜，關鍵在於國際化布局有成果。他強調，排名不是終點，而是方向指標，逐年進步才是重點。今年成功挺進前200名，已達成第一階段目標，未來仍將持續努力，讓世界更認識台灣醫療的實力。

另方面，部立桃園醫院雖未在250名榜單內，卻是首度進入台灣35家醫院名單。部桃院長楊南屏受訪時說明，部桃的醫療品質受肯定，更彰顯台灣公立醫院體系的實力與韌性。

「World's Best Hospitals 2026」評選結果出爐，部桃躋身台灣35強。（部桃提供）

「World’s Best Hospitals 2026」評選結果出爐，部桃躋身台灣35強。（部桃提供）

納入評比的國內醫院以及它們的評分百分比如下：

台北榮民總醫院 92.99%

台大醫院 92.53%

台中榮民總醫院 91.82%

林口長庚紀念醫院 91.20%

高雄長庚紀念醫院 87.61%

中國醫科大學附設醫院 85.97%

成功大學醫院 83.29%

高雄醫學大學中和紀念醫院 82.72%

國泰綜合醫院 80.43%

花蓮慈濟醫院 79.90%

台北馬偕紀念醫院 79.73%

桃園長庚紀念醫院 79.54%

高雄榮民總醫院 79.22%

國立台灣大學醫學院附設醫院雲林 78.40%

台北慈濟醫院 78.09%

台北醫學大學附設醫院 77.81%

台北長庚紀念醫院 76.31%

奇美醫療中心 76.03%

中國醫科大學北港醫院 74.83%

雲林長庚紀念醫院 74.80%

遠東紀念醫院 74.65%

新竹國泰綜合醫院 73.43%

台北醫學大學雙和醫院 73.42%

彰濱秀傳紀念醫院 73.35%

嘉義長庚紀念醫院 73.30%

汐止國泰綜合醫院 72.64%

中山醫學大學附設醫院 72.61%

彰化基督教醫院 72.59%

新竹馬偕紀念醫院 72.50%

台中慈濟醫院 72.49%

台北市立萬芳醫院 72.48%

衛生福利部桃園醫院 72.44%

中國醫科大學新竹醫院 72.32%

新光吳火獅紀念醫院 72.27%

振興醫療財團法人振興醫院 72.20%

