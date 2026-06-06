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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》胃痛竟揭開隱藏肝病 醫：有這狀況別放著不管

2026/06/06 15:10

原發性膽汁性膽管炎，是一種「自體免疫疾病」，身體會攻擊自己的膽管 ，膽汁排不出去。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

原發性膽汁性膽管炎，是一種「自體免疫疾病」，身體會攻擊自己的膽管 ，膽汁排不出去。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕只是胃痛，意外抓出隱藏肝病！胃腸肝膽科醫師陳保中在臉書粉專「Dr.陳保中《健康減重，腸胃保安康》」用一項案例指出：一位70歲阿姨因為「胃不舒服」就醫，她以為只是小問題 ，卻差點錯過一個更大的風險！

陳保中表示，當時幫她安排胃鏡，發現胃潰瘍、幽門螺旋桿菌。治療後，症狀明顯改善。本來事情應該就這樣結束了，但我們順便看了她的健檢報告卻發現：肝指數長期偏高 50–60（正常 <40）。

她說：「很多年了啦！之前也有在別的診所追蹤，一直都說再觀察就好。」但是：沒有B肝、C肝、不喝酒、超音波也沒有脂肪肝，常見原因全部排除。醫師詢問「有沒有在吃什麼藥？」 她說：「長期自己買藥，治香港腳」停藥＋追蹤一個月後， 肝指數還是高，「這時候就不能再當作沒事了！」我開始懷疑：可能不是一般原因。後續安排轉診至附近醫學中心，接受進一步慢性肝炎相關檢驗。

結果發現：抗粒線體抗體（Anti-mitochondrial Antibody, AMA）陽性、效價 1:200（正常值 <1:40）。最終確診為：原發性膽汁性膽管炎（Primary Biliary Cholangitis, PBC）

陳保中解釋，這是一種「自體免疫疾病」，身體會攻擊自己的膽管，膽汁排不出去。長期造成肝臟慢性發炎。這種病有一個特點：初期幾乎沒症狀、很容易被忽略。但如果長期沒有發現，可能慢慢走向肝硬化。所幸有幫阿姨有被找出原因，目前已開始接受藥物治療與持續追蹤。

陳保中提醒，如果你或家人有這些狀況：長期肝指數異常，卻找不到原因；檢查都說「再追蹤看看」，真的不要只放著不管。「肝指數異常，不是只有追蹤而已，而是要找出真正原因。」

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