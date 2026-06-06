健康網》沒出國也中招！兄弟檔發高燒狂咳 醫揭「神秘感冒」真相

禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟指出，若出現高燒、劇烈咳嗽，甚至咳到喘，應留意呼吸道病毒感染1疾病；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕出現發高燒、劇烈咳嗽，別以為只是重感冒。禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟分享，門診近日有一對兄弟檔出現高燒、喉嚨痛症狀，並且咳嗽相當嚴重，家長擔心是否與日本流行的呼吸道病毒有關。經篩檢後，兩人確認感染「人類間質肺炎病毒（hMPV）」。

巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」發文指出，這對兄弟近期並沒有出國，但篩檢結果顯示感染人類間質肺炎病毒。他提醒，台灣本土社區原本就可能有相關病毒現蹤，因此不是出國才會感染。

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什麼是「人類間質肺炎病毒」

巫漢盟說明，人類間質肺炎病毒並不是新病毒，但在近年免疫負債的情況下，存在感變得更高。其症狀與呼吸道融合病毒（RSV）相似，常見症狀包括發燒、喉嚨痛、劇烈咳嗽如機關槍一般，有些孩子可能咳到喘，甚至出現喘鳴聲（熱痙攣或支氣管炎），潛伏期約為3至6天。

至於為何沒出國也會感染？巫漢盟表示，台灣本土社區本來就可能有此病毒傳播。孩子若去安親班、幼兒園或公共場所接觸飛沫，或碰觸被污染的玩具後再揉眼睛、摸鼻子，都可能因此被傳染。

hMPV沒有特效藥、預防疫苗

巫漢盟提醒，目前人類間質肺炎病毒沒有特效藥，也沒有疫苗可以預防，臨床上主要以支持性療法緩解發燒、咳嗽等不適症狀。若孩子出現狂咳不止、呼吸費力（肋骨下方凹陷、呼吸急促或嘴唇發紫）等情況，應盡快就醫檢查，確認是否併發肺炎或細支氣管炎。此外，病毒不分國界，平時也應勤洗手、注意公共場所衛生。

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