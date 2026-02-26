高雄腹瀉就診率飆升 逾8成染新型諾羅病毒GII.17

高市衛生局籲開學後加強手部衛生防堵校園群聚感染。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市過年期間腹瀉就診率增加，新型諾羅病毒GII.17變異株檢出率逾8成，衛生局憂心開學後學童頻繁互動，要求教、托育機構落實學童手部衛生，以防流感腸病毒疫情。

衛生局今（26）日表示，新型諾羅病毒 GII.17 變異株，只需極少量的病毒顆粒就可能致病，因該病毒不具套膜，一般酒精或乾洗手液無法有效將其殺滅，防範最有效的方法是「肥皂勤洗手」與「食物徹底煮熟」，民眾於用餐前、如廁後及處理食材前，務必以肥皂落實洗手五步驟。

根據衛生福利部疾病管制署監測統計數據顯示，今（115）年春節期間2月15日至21日，全國腹瀉急診就診率9.84%，高雄市為9.71%，諾羅病毒檢出率逾8成，新型變異株GII.17佔比明顯增加，因其具高度傳播力，民眾普遍缺乏免疫力，易造成校園、餐飲旅宿，以及人口密集機構場所大規模群聚感染。

家中若有人出現嘔吐或腹瀉症狀，應使用1000ppm漂白水進行環境擦拭；處理嘔吐物或排泄物，則需使用5000ppm漂白水，並於清理時配戴手套與口罩，避免吸入噴濺的病毒顆粒。

另針對貝類（如牡蠣、蛤蜊）等高風險食材，民眾應徹底煮熟，避免生食，以降低感染風險；染病者應於症狀解除後，至少48小時再恢復上班、上學，以阻斷病毒在公司行號內、校園內的傳播鏈；幼童如經醫師診斷感染腸病毒、流感病毒，應在家休息並避免與其他幼童接觸，以降低造成交叉感染風險。

