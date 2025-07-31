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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》3成台灣人患有脂肪肝！ 營養師授護肝飲食全攻略

2025/07/31 18:55

營養師蔡宜方表示，想要遠離脂肪肝，除可多攝取全穀類、彩虹蔬果等食材，如藍莓、番茄，並搭配運動，便能減少脂肪肝與肝炎的發生；示意圖。（圖取自freepik）

營養師蔡宜方表示，想要遠離脂肪肝，除可多攝取全穀類、彩虹蔬果等食材，如藍莓、番茄，並搭配運動，便能減少脂肪肝與肝炎的發生；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日演藝圈知名主持人沈玉琳疑因急性肝炎入院，也引起社會對此健康議題的關切。好食課營養師蔡宜方表示，台灣成年人脂肪肝盛行率約為33.3%，造成脂肪肝多與飲食習慣、運動不足有關，建議日常減少攝取含糖飲料與酒精、多選擇抗氧化與抗發炎食物，如全穀類、彩虹蔬果、深綠蔬菜等食材，搭配運動促進代謝，才能減少脂肪肝與肝炎的發生。

為什麼台灣脂肪肝盛行率這麼高？蔡宜方於臉書專頁「好食課」與網站發文指出，脂肪肝大多與飲食習慣、運動不足有關，如酒精或手搖茶的果糖，都會促使肝臟生成三酸甘油酯，進而造成脂肪肝。且據2013-2016年國民營養調查也發現，19-44歲的男性每日攝取1-2次甜飲料比例達31.6%，且有近20%每天攝取超過2次；女性部分也分別有22.2%與10.7%，台灣在手搖飲文化盛行下，果糖可能就是造成脂肪肝問題的原因之一。

另，民眾常以為肥胖者才會有脂肪肝，蔡宜方指出現代典型的「泡芙人」，有著身材纖細、肌肉量少的外型，但實際上可能因少運動、飲食習慣等問題，使得脂肪積存在內臟與血液中，大幅增加罹患脂肪肝的風險。所以別以為瘦就不會有脂肪肝，並提醒肝臟沒有痛覺神經，因此無論是脂肪肝，甚至演變成肝炎，均難以察覺，建議民眾定期進行健康檢查，才能及早發現。

如何做才能遠離脂肪肝？蔡宜方進一步提出，護肝飲食建議掌握以下2大原則：

減少含糖飲料與酒精：糖飲與酒精都會促使肝臟生成三酸甘油酯，因此容易造成血脂和脂肪肝問題。市面上許多店家標榜不用果糖，改用蔗糖，雖然可減少脂肪肝風險，但仍會出現血糖問題，因此最好還是減少攝取含糖飲料。

營養師蔡宜方說，手搖飲與酒精的果糖都會促使肝臟生成三酸甘油酯，容易造成血脂和脂肪肝問題，因此建議減少攝取；情境照。（圖取自shutterstock）

營養師蔡宜方說，手搖飲與酒精的果糖都會促使肝臟生成三酸甘油酯，容易造成血脂和脂肪肝問題，因此建議減少攝取；情境照。（圖取自shutterstock）

多選擇抗氧化與抗發炎食物：由於肝臟受到脂肪浸潤，久而久之也可能演變成肝炎症狀，建議多攝取以下5類富含抗氧化、抗發炎等營養素的食材，透過補充膳食纖維改變腸道益生菌生態，除可促進脂肪代謝外，也有助減少肝發炎、氧化損傷的風險，從而保護肝臟健康：

1.全穀類食物：如全麥麵包、糙米飯、燕麥等，富含類黃酮與膳食纖維。

2.彩虹蔬果：如蘋果、葡萄柚、藍莓、火龍果、番茄等，具有茄紅素、花青素等抗氧化多酚或類黃酮與膳食纖維。

3.深色蔬菜：如綠花椰、菠菜、芥藍菜、蘆筍、紅蘿蔔、紫甘藍菜，具有抗氧化多酚或類黃酮與膳食纖維。

4.魚類：如鮭魚、鯖魚、大比目魚、秋刀魚等，富含Omega-3脂肪酸。

5.堅果類：如核桃、南瓜子、亞麻籽、杏仁等，富含各類礦物質，且有些堅果也具有Omega-3脂肪酸。

蔡宜方也提醒，預防與改善脂肪肝不僅透過飲食，運動也有關係，建議養成運動習慣，除消耗多餘熱量以外，也可促進新陳代謝，提升肝功能，減少脂肪肝與肝炎的發生。

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