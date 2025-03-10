健康網》雞蛋配柿子生結石？ 食藥署闢謠：僅影響消化

食藥署說明，柿子含有豐富的花青素和單寧酸（即鞣酸），可能與高蛋白質的食物結合，形成較大的食糜；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雞蛋和柿子或蜂蜜一起食用，會產生結石？食品藥物管理署在官方臉書「食用玩家-食藥署」發文澄清，這項說法目前並沒有科學依據！雞蛋和柿子同食或許會暫時影響腸胃蠕動，降低消化吸收效率，但其屬正常生理反應，與結石形成無關，雞蛋和蜂蜜同時食用，也不會形成結石，預防結石應從生活習慣著手，多喝水、少含糖飲料與高鹽食物攝取。

雞蛋與柿子

食藥署說明，柿子含有豐富的花青素和單寧酸（即鞣酸），這種物質在學理上確實可能與高蛋白質的食物結合，形成較大的食物顆粒（食糜），這或許會暫時影響腸胃的蠕動，降低消化吸收的效率。然而，這是胃腸道正常的生理反應，與結石的形成無關，況且尿路結石通常是因鈣、草酸或尿酸等物質在腎臟中累積而形成，而非食物之間的互動引起。

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食藥署強調，雞蛋和柿子一起食用會產生結石，此說法並無根據；圖為示意圖。（圖取自freepik）

雞蛋與蜂蜜

食藥署解釋，蜂蜜的主要成分是葡萄糖和果糖，僅含有少量水分和微量維生素。蜂蜜與雞蛋同時食用，不會產生任何負面影響，並不會形成結石，請放心食用。不過，需要提醒的是，由於蜂蜜可能含有肉毒桿菌孢子，1歲以下的嬰兒應避免食用蜂蜜，以防因腸道系統未成熟，而引發健康風險。

食藥署提醒，保持均衡飲食是維持健康的關鍵。預防結石應從生活習慣著手，例如多喝水、減少含糖飲料和高鹽食物的攝取。食物之間的相互作用大多屬於正常的生理現象，不需過度擔心食物搭配的禁忌。如果有任何飲食疑慮或出現身體不適，建議諮詢專業醫療人員，獲取正確的建議與治療方案。

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