謠言終結站》腹瀉5大迷思 喝運動飲料、自行服用止瀉藥都錯

腹瀉時有些看似正確的處理方式，反而恐加重症狀，醫師指出，像是腹瀉要禁食、腹瀉=排毒、可以自行吃止瀉藥等，這些觀念都不正確；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕狂拉肚子！腹瀉時有些看似正確的處理方式，反而恐加重症狀！典威診所醫師陳志典在臉書專頁「典威診所-大腸直腸科陳志典醫師」發文表示破解5大錯誤迷思，幫助民眾正確應對，避免腸胃雪上加霜。例如：喝運動飲料雖有補充電解質效果，但市售商品大多高糖分，容易加重腹瀉；以及某些止瀉藥可能抑制腸道蠕動，延長感染時間，使用前應先經醫師評估。

●迷思1：腹瀉就是「排毒」，不需要治療？

真相：腸胃炎≠排毒持續腹瀉可能導致脫水與電解質失衡。

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有些人認為腹瀉是「身體在排毒」，應該讓它自己排乾淨，但長時間腹瀉不只會讓腸胃受損，還可能造成脫水與電解質流失，甚至影響心血管與腎臟功能，若腹瀉持續超過48小時，或合併發燒、血便、劇烈腹痛，請務必就醫檢查。

● 迷思2：腹瀉要完全禁食，讓腸胃休息？

真相：長時間禁食會讓腸道修復更慢，適量進食才能加速恢復。

很多人腹瀉時害怕吃東西，擔心「越吃越拉」，但其實適當補充營養與水分，才能幫助腸道恢復。避免油膩、辛辣、乳製品等刺激性食物，但可攝取清淡易消化的食物，如白飯、稀飯、白吐司、蘋果泥，幫助腸胃逐步修復。

●迷思3：喝運動飲料可以補充水分？

真相：運動飲料含糖量過高，反而可能加重腹瀉。

運動飲料的確能補充電解質，但市售飲品含有高濃度糖分，可能會加劇腸道滲透壓，讓腹瀉惡化。補充水分時，建議選擇電解質補充液、米湯，而非含糖飲料。

●迷思4：可以自行吃止瀉藥，讓腹瀉趕快停止？

真相：有些止瀉藥可能抑制腸道蠕動，延長感染時間甚至造成風險。

有些人一腹瀉就馬上吃止瀉藥（如Loperamide），但如果是細菌性腸胃炎或食物中毒，這類止瀉藥可能會抑制腸道蠕動，使病原菌滯留腸道，反而造成更大的風險。因此，若合併發燒、血便或劇烈腹痛，應先找醫師評估，而非自行服用止瀉藥。

●迷思5：多喝牛奶補充營養，幫助腸胃修復？

真相：乳製品可能導致「暫時性乳糖不耐症」，加重腹瀉。

腹瀉後，腸道的乳糖酶活性可能降低，導致乳糖無法被分解，進而加重脹氣與腹瀉。因此腹瀉期間應避免牛奶、優酪乳、奶茶等乳製品，等症狀完全緩解後再逐步恢復乳製品攝取。

想要正確應對腹瀉，陳志典建議，應適量補充水分、電解質（避免脫水）；選擇清淡、易消化的食物；避免高糖、高脂、乳製品與刺激性食物；若有發燒、血便或腹瀉超過48小時，務必就醫。

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