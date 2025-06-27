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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》身體不適別急進補！醫：極簡抗癌 從一杯水開始

2025/06/27 10:08

醫師建議大家適當喝水，維護健康。（圖取自freepik）

醫師建議大家適當喝水，維護健康。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家多知道飲水健康之重要性，然不少人實在很難做到正確喝水。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎說明，他曾遇過一名個案，因為工時長且喝水較少，竟被診斷直腸癌第四期。他強調，極簡抗癌，從一杯水開始。

廖繼鼎在臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」以及分享，「我就是少喝水、工作時間又長，結果被診斷直腸癌第四期！以前還覺得自己不喝水很厲害，因為都不會口渴。那時嘴巴破，也只是喝綠豆湯降火氣；結果，那其實是身體慢性發炎的警訊！」

廖繼鼎表示，這就是最典型的「捨本逐末」。真正最該做的，不是去補什麼湯、喝什麼神奇飲品，而是最簡單的一杯白開水。「水，才是身體最基本的修復工具。」喝水夠，代謝才跑得動，身體才有力氣把毒素排走。缺水，就像讓腸道跟免疫系統「長期卡住」，後果真的不堪設想。

廖繼鼎強調，如果你現在嘴巴破、便秘、疲倦、皮膚乾、尿少，先別急著買補品或喝涼茶，先問問自己：我今天喝夠水了嗎？把喝水，當成身體給你的第一道求救訊號。記住：「極簡抗癌，從一杯水開始。」

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