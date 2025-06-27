自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

早期三陰性乳癌免疫標靶治療 納健保

2025/06/27 05:30
早期三陰性乳癌免疫標靶治療 納健保

▲國健署呼籲民眾善用公費成人健檢服務，及早發現三高風險。 （記者林志怡攝）

記者邱芷柔／台北報導

「我要活下去！」53歲的Amanda在2年前確診罹患早期三陰性乳癌，靠商業保險自費200多萬元接受「術前免疫搭配化療」，手術時腫瘤已完全消失，挺過這場硬仗。但並非每個人都像她一樣幸運，有人因經濟壓力，只能眼看癌細胞侵蝕身體，如今困境終於有解，「健保自6月起首度將免疫治療與PARP抑制劑納入早期三陰性乳癌給付，讓患者一開始就有機會打贏這場戰。

乳癌更接近「可長期控制慢性病」

健保署今年透過癌症暫時性支付專款，自6月起將免疫療法擴大至「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」、「轉移性大腸直腸癌第一線」、「早期三陰性乳癌」，預估嘉惠約3400名癌症患者，年藥費32.95億元。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，三陰性乳癌惡性高，5年內復發風險近3成，尤其腫瘤超過2公分或有淋巴轉移，過去只能靠化療，效果有限。透過「術前免疫搭配化療」，能讓腫瘤在開刀前大幅縮小，提升完全消失率，降低復發，也能縮小手術範圍，改善生活品質。

陳芳銘指出，這是近20年來早期三陰性乳癌治療上的重大突破，研究顯示，帶有BRCA基因的患者，術後使用PARP抑制劑，遠端轉移與復發風險降4成；其他高風險患者搭配免疫藥物，5年內復發降近4成，死亡率也下降3成5。健保擴大給付，讓乳癌更接近「可長期控制的慢性病」。

病友團體也力挺，乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，這次給付對年輕患者尤其重要，幫助穩定病情、重返家庭與職場。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶也說，過去不少病友因負擔不起免疫藥物而放棄，現在終於等到轉機。

癌症希望基金會副執行長許怡敏則盼，政府能持續與國際接軌，讓病友有更多元的治療選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中