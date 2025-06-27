早期三陰性乳癌免疫標靶治療 納健保

▲國健署呼籲民眾善用公費成人健檢服務，及早發現三高風險。 （記者林志怡攝）

記者邱芷柔／台北報導

「我要活下去！」53歲的Amanda在2年前確診罹患早期三陰性乳癌，靠商業保險自費200多萬元接受「術前免疫搭配化療」，手術時腫瘤已完全消失，挺過這場硬仗。但並非每個人都像她一樣幸運，有人因經濟壓力，只能眼看癌細胞侵蝕身體，如今困境終於有解，「健保自6月起首度將免疫治療與PARP抑制劑納入早期三陰性乳癌給付，讓患者一開始就有機會打贏這場戰。

乳癌更接近「可長期控制慢性病」

健保署今年透過癌症暫時性支付專款，自6月起將免疫療法擴大至「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」、「轉移性大腸直腸癌第一線」、「早期三陰性乳癌」，預估嘉惠約3400名癌症患者，年藥費32.95億元。

請繼續往下閱讀...

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，三陰性乳癌惡性高，5年內復發風險近3成，尤其腫瘤超過2公分或有淋巴轉移，過去只能靠化療，效果有限。透過「術前免疫搭配化療」，能讓腫瘤在開刀前大幅縮小，提升完全消失率，降低復發，也能縮小手術範圍，改善生活品質。

陳芳銘指出，這是近20年來早期三陰性乳癌治療上的重大突破，研究顯示，帶有BRCA基因的患者，術後使用PARP抑制劑，遠端轉移與復發風險降4成；其他高風險患者搭配免疫藥物，5年內復發降近4成，死亡率也下降3成5。健保擴大給付，讓乳癌更接近「可長期控制的慢性病」。

病友團體也力挺，乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，這次給付對年輕患者尤其重要，幫助穩定病情、重返家庭與職場。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶也說，過去不少病友因負擔不起免疫藥物而放棄，現在終於等到轉機。

癌症希望基金會副執行長許怡敏則盼，政府能持續與國際接軌，讓病友有更多元的治療選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法