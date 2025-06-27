善用公費健檢 守護健康

▲國健署呼籲民眾善用公費成人健檢服務，及早發現三高風險。 （記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲抽血檢查可了解血脂和血糖等狀況；圖為情境照。 （照片來源：shutterstock）

2024年國人10大死因中，多達5項與「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）慢性病相關，衛福部國民健康署指出，若能早期發現、早期介入，僅透過生活習慣改變，就能改變2成患者的健康情況，並降低後續風險，各醫院也全力推動「888」計畫，呼籲民眾務必善用公費成人健檢服務，並在檢查後確實檢視檢查結果，依據報告書的建議內容回診。

10大死因 半數與三高有關

國健署副署長魏璽倫指出，我國10大死因中有半數與三高有關，一年約造成6.1萬名國人死亡，占我國1年死亡人數的30%；為及早發現三高風險，今年起國健署擴大提供30至39歲民眾每5年可使用1次公費成人健檢，且截至今年4月，已有近13萬人使用。

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國健署慢性病防治組科長鍾遠芳說，國內已有300間醫院加入「健康醫院」行列，主動幫助民眾進行篩檢及風險評估，並有衛教師等介入提供建議，國健署也提供「慢性病風險評估平台」，可計算冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件等5種慢性病風險。

依健檢報告建議 確實回診

不過，成大醫院斗六分院院長吳晉祥提到，不少民眾做完檢查後就把報告丟著不管，文獻顯示，有12.2%至22.3%的民眾檢查結束後，就不會再特別查看健檢報告內容，或是依據建議回診，從第一線的經驗來說，有風險、無症狀的長者是最難勸回診的族群。

吳晉祥呼籲，民眾在檢查完成後，務必再審視一次自己的資料，並認知到自己的三高風險。斗六分院也為此組成以衛教師、個管師為主的健康促進團隊，運用網路平台與時俱進的提供正確資訊，進行個案衛教與管理，加上電訪與雙向溝通，提供民眾關懷與健康追蹤，打造有溫度的醫療服務。

嘉義市天主教聖馬爾定醫院院長特助劉子秸則提到，醫院去年配合試辦健檢資料上傳健康存摺計畫，民眾檢查後可以簡便的透過健康存摺APP查看健檢結果與相關建議，雖91%的民眾同意上傳，但有些部分擔憂個資問題，仍不同意上傳。他也強調，這些資料上傳後，僅有本人能查看，民眾可以放心。

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