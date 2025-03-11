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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

心房中膈免開刀 三總創外離島心導管關閉術首例

2025/03/11 16:45

三總澎湖分院跨科合作，完成離島首例心中膈手術。（三總澎湖分院提供）

三總澎湖分院跨科合作，完成離島首例心中膈手術。（三總澎湖分院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖醫療量能再創新里程碑！由三軍總醫院心臟科劉文正醫師、澎湖分院心臟科劉威廷醫師、小兒心臟科吳柏緯醫師、心臟血管外科鄭旭智醫師、麻醉科陳時禹醫師及心導管室團隊共同合作下，近日聯手完成台灣外離島首例「心導管關閉術」。

60歲女性患者，平時因高血壓固定服藥。去（2024）年在外院接受腹腔手術前，心臟功能評估時意外發現疑似患有心房中膈缺損。患者來到本院心臟科門診接受食道心臟超音波檢查，確認患有心房中膈缺損，缺損大小直徑約為1.2公分，且已合併右心室擴大及肺動脈壓力上升。

醫療團隊根據檢查結果安排跨科會議，共同討論手術介入的選擇及風險，擬定心房中膈缺損的治療，包括傳統開胸的心房中膈修補手術，及近年來新發展之經導管心房中膈關閉器置放手術。後者為傷口較小復原較快，但只適用在特定類型的心房中膈缺損患者。評估後與患者及家屬共同討論，建議患者適合接受經導管心房中膈關閉器置放手術，且可在澎湖執行，降低本台灣島往返兩地奔波之苦，患者同意後採用「心導管關閉術」。

經台北、澎湖兩院醫師群聯手完成此一首例，患者術後恢復良好，手術翌日即出院返家休養。此手術係將心房中膈關閉器置放於中膈缺損位置，成功阻斷左右心房間的異常分流，有效降低心臟負荷及未來心臟衰竭風險。因為經導管心房中膈關閉器置放手術，只有右鼠蹊部大約0.4 公分大小的傷口，患者手術結束當天即可正常下床活動及飲食。

離島首例心中膈手術，全靠三總澎湖分院醫療團隊跨科合作。（三總澎湖分院提供）

離島首例心中膈手術，全靠三總澎湖分院醫療團隊跨科合作。（三總澎湖分院提供）

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