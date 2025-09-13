自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》陳凱倫從口咽癌末走過來 醫：毅力過人

2025/09/13 15:47

不老藝人陳凱倫2年8個月前飽受口咽癌折磨，如今他又重新活躍於舞台上，台大耳鼻喉部主治醫師陳贈成非常欽佩他過人毅力，還寫信嘉勉他。（取自陳凱倫臉書）

不老藝人陳凱倫2年8個月前飽受口咽癌折磨,如今他又重新活躍於舞台上,台大耳鼻喉部主治醫師陳贈成非常欽佩他過人毅力,還寫信嘉勉他。(取自陳凱倫臉書)

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不老藝人陳凱倫在成功抗癌後，主辦「金曲傳愛-壯世代公益演唱會」。令人感 動的是，他在2年8個月前，在口咽癌（扁桃腺癌）末期開刀後，竟拒絕35次電療，就為了保住嗓音，如今他抗癌成功，就為了還要唱、主持，甚至暢快進食的幸運。

陳凱倫在臉書表示，當時有與他病情一樣的兩位病患，一位治療後聲音沙啞、一位中途放棄乾脆逃到山上養嗓。但陳凱倫在術後，強忍吞嚥困難與傷口疼痛，卻展現了驚人的毅力。

連他的台大耳鼻喉部主治醫師陳贈成很佩服陳凱倫抗癌歷程，他寫了一封信給陳凱倫：口咽癌手術既是決定性的療程，也是病人身心靈的巨大考驗。術後你歷經吞嚥困難與傷口疼痛，卻展現了驚人的毅力。兩年八個月後能康復至今，家人的支持與你堅強的生命力，都是不可或缺的支柱。」

抗癌成功的陳凱倫（中）與他的救命恩人─台大耳鼻喉部主治醫師陳贈成（右）與自己兒子（左）合影，感恩自己健康重回舞台。（取自陳凱倫臉書）

抗癌成功的陳凱倫(中)與他的救命恩人─台大耳鼻喉部主治醫師陳贈成(右)與自己兒子(左)合影,感恩自己健康重回舞台。(取自陳凱倫臉書)

根據澄清醫院中港分院衛教資料，口腔癌及口咽癌位居男性癌症發生率第四位，因腫瘤發生部位相近，好發原因與症狀相似，且對患者的生活品質都可能會造成嚴重影響。

與口腔癌相同，抽菸、喝酒、檳榔為口咽癌最常見的致病因子。此外也被證實口咽癌與HPV（人類乳突病毒）相關，因此就算沒有抽菸、飲酒、檳榔習慣的人，也有可能因為性行為傳染，或因接觸皮膚傷口感染HPV而罹患口咽癌。

目前口腔微創手術已進展至達文西機械手臂，經口手術無須切開臉頰骨頭，精密的器械能清除大部分範圍的腫瘤，提升存活率，並保存咽喉與口腔功能，以提升存活率及維持生活品質。

至於傳統手術，口腔病灶需將顏面骨切開來進行清除；口咽病灶則需經由下唇連接到頸部的皮膚切口，並鋸開下顎骨，最終到達口咽部進行腫瘤切除。儘管傳統手術清除率高，但可能造成顏面缺損和影響口腔咽喉部功能，術後缺損若範圍不大，通常會使用局部縫合或皮瓣修補。但如果切除的範圍較廣，則可能需要進行游離皮瓣重建手術。

