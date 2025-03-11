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健康網》日本壯男染諾羅亡！前台大醫：勿吃1食物

2025/03/11 17:11

日本諾羅疫情嚴峻，除了知名和菓子的草莓大福引發食物中毒外，更傳出一名壯年男子因諾羅離世。（圖取自freepik）

日本諾羅疫情嚴峻，除了知名和菓子的草莓大福引發食物中毒外，更傳出一名壯年男子因諾羅離世。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日，日本不少人受諾羅病毒所苦。媒體報導，日本鳥取縣一家知名和菓子老店，店內製作的草莓大福，從2月底開始頻傳顧客食用後出現嘔吐、腹瀉等情形。甚至在岐阜縣，有名40多歲男子吃午餐後突感身體不適，最後不幸離世；死者的糞便樣本檢測出諾羅病毒。台大前感染科醫師林氏璧表示，諾羅僅需極少病毒量便會致病，傳染力相當強，提醒吃水果需充分沖洗、並且避免生飲生食，特別是貝類食物。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文說明，近期日本的諾羅病毒感染案例數量上升，全日本感染性胃腸炎的確普遍都在增加，各醫療機構定點通報案例在今（2025）年第8週達到了10.32人。

林氏璧引用國立感染症研究所的數據，輪狀病毒並沒有顯著增加，「我想增加的部份應該是因為諾羅病毒沒錯。」全日本感染性胃腸炎比較流行的幾個地方包括：大分縣（21.03），熊本縣（19.06），香川縣（17.21），愛媛縣（16.39），鹿児島縣（14.80），宮崎縣（14.42），廣島縣（13.95），島根縣（13.83），山口縣（13.53），東京都（13.36），千葉縣（13.24），福岡縣（12.9）。九州幾個縣份都特別高，四國也要小心。

同時林氏璧也簡單說明：諾羅病毒只需極少的病毒量（1百隻左右）便會致病，傳染性極強。除了人傳人的飛沫傳染，接觸傳染外，很大一部分是經由污染的食物傳染的。建議吃水果需充分沖洗，避免生飲生食（尤其是貝類食物）。不過他注意到「諾羅和流感這兩個病，台灣和日本流行的順序是相反的。」

林氏璧觀察，台灣的諾羅疫情，在農曆年前後開始大流行到現在，日本則是剛剛準備要爬起來。林氏璧提醒大家諾羅病毒目前無特效藥，也沒有疫苗，唯一的治療方法就是支持性療法，靠自己的免疫力克服此感染。注意營養及水分、電解質的補充避免脫水，如果吐到無法進食或吃藥只好去打點滴。

最後林氏璧說明，若染上諾羅，絕大多數的人都可自行痊癒，疾病嚴重度不高，致死率也很低，8成以上病患都不用住院。最重要的是，林氏璧提醒，酒精和乾式洗手液對諾羅病毒無效，所以一定要用肥皂濕洗手！

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