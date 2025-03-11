健康網》注意胰臟癌7症狀！ 醫點名「口渴」容易忽略

醫師表示，研究發現，「口渴」也是罹患胰臟癌的警訊之一；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胰臟癌因早期症狀不明顯、不易發現，一旦確診常已是中晚期，因此被稱為「癌王」。基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘提醒，若出現腹痛、背痛、黃疸、噁心和食慾不振、體重減輕、腹瀉和脂肪便等症狀時，小心是胰臟癌；不只如此，「口渴」也是罹癌警訊之一，千萬別忽略，提醒常感到口渴尿多者，建議就醫測血糖，檢查胰臟是否出了問題。

錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發影片引述1項2021年英國牛津大學的研究，分析2萬4千名胰臟癌患者的臨床表現，最後歸納出23個相關症狀，其中6個為最重要且須特別留意的症狀，包括：腹痛、背痛、黃疸（眼睛變黃、茶色尿）、噁心和食慾不振、體重減輕、腹瀉和脂肪便。

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醫師提醒，出現腹痛、背痛、黃疸、噁心和食慾不振、體重減輕、腹瀉和脂肪便等症狀，小心胰臟癌上門；示意圖。（圖取自shutterstock）

除了以上6常見症狀外，錢政弘指出，該研究也發現1項過去研究少提到，又容易被忽略的「口渴」症狀。研究發現，胰臟癌患者口渴的比例比正常人多4.2倍，而口渴多與高血糖有關。

為何出現口渴恐是罹患胰臟癌徵兆？錢政弘說明，其實這與血糖升高有關，據統計顯示，高達8成胰臟癌患者常合併高血糖問題，也就意味著原先血糖屬於正常者，在癌細胞出現後，胰臟中的胰島素分泌異常，使血糖控制失衡，血糖升高，出現高血糖，甚至導致糖尿病發生。

錢政弘進一步解釋，當血糖過高時，腎臟無法回收，水分與糖份跟著小便排出，出現「高滲透壓性利尿」現象，多尿的同時，就會容易口渴，因此常覺得口渴尿多者，建議就醫測血糖，小心胰臟是不是出了問題。

醫師表示，當血糖過高時，會使身體會出現「高滲透壓性利尿」，容易有多尿問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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