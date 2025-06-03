拜登罹攝護腺癌引關注 屏基執行長余廣亮籲男性「不要害怕」

屏東基督教醫院執行長余廣亮今天以病友身份奉勸男性「不要害怕」。 （記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕美國前總統拜登罹患攝護腺癌的消息傳出後，引起各界對攝護腺健康的關注，其實攝護腺癌已是台灣男性不可忽視的健康威脅，曾經獲得醫療奉獻獎的屏東基督教醫院執行長余廣亮，今天（3日）就在一場公開活動中，分享自己去年罹患第3期攝護腺癌並成功治療的經驗，奉勸男性「不要害怕」。

根據衛生福利部統計，2023年攝護腺癌為全國十大癌症死因第5位，且2024年最新癌症登記報告顯示，攝護腺癌發生率已上升至男性癌症第3位，顯示發生率逐年攀升。

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面對這樣的趨勢，屏東基督教醫院泌尿科團隊一年多前導入高強度聚焦超音波（HIFU），俗稱海福刀的無創治療系統，盼為早期攝護腺癌患者提供更安全、微創且具高療效的治療選擇，提升屏東地區癌症治療品質；這項方式已成功為多位患者完成治療，該院執行長余廣亮就是其中一位。

海福刀手術的模擬影像。（屏東基督教醫院提供）

67歲的余廣亮表示，他在去年被診斷罹患攝護腺癌，海福刀治療不是只有泌尿科團隊，還有放射科團隊也加入，透過多面向的核磁共振精準把他的癌症標示出來，因為標示得越清楚，越能順利接受治療。他住院3天就出院，體驗非常深刻，屏基的泌尿、放射、護理等有強大團隊足以執行這項治療，可以把病患照顧得很好，他以自身的經驗告訴大家「男生不要害怕！」，從診斷到治療很安全，他在加拿大的一些有此困擾的朋友，後來也都到屏基追蹤。

屏基泌尿科主任錢家陞表示，海福刀的原理為透過超音波聚焦技術，將能量集中於病灶區域，瞬間加熱至85度以上，進而摧毀癌細胞。治療過程不涉及放射線，也不需動刀開腸破肚，不僅出血風險極低，且術後恢復迅速，副作用明顯較少，住院時間從傳統手術的5至7天大幅縮短至1至3天。

屏基此次引進的「海福刀」系統更搭載人工智慧（AI）導航與影像融合技術，能準確辨識腫瘤位置與範圍，避免傷及周邊健康組織，進一步提高治療精準度與安全性。

錢家陞也提醒，海福刀雖優勢明顯，並非適用於所有患者。若攝護腺體積過大、或已出現骨轉移等晚期情況者，仍需考量其他治療選項如手術或放射治療。患者在選擇治療前，應與專業醫師深入討論，根據年齡、身體狀況、攝護腺癌指數與病理分數，訂定最適合的治療策略；海福刀手術需自費。

屏基今天發表海福刀用於攝護腺癌治療的成果，執行長余廣亮（前排右4）現身說法。（記者羅欣貞攝）

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