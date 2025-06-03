職場揪團癌症篩檢 屏東縣送禮券獎勵

屏縣衛生局表示，定期篩檢是提早發現身體警訊的方式，以即早發現、即早轉介、即早治療。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有鑑於多數國人一天有超過三分之一時間處於職場，屏東縣政府衛生局推出「健康屏東職場揪您來癌症篩檢～享好禮！」獎勵，揪滿5人即成團，完成子宮頸抹片及乳房X光攝影篩檢，或勞工事業單位主動參與癌症篩檢，就可獲贈獎勵禮券。

屏東縣府衛生局表示，揪團員工持健保卡前往屏縣癌症防治品質精進計畫醫院，包括屏東醫院、屏基醫院、寶建醫院、屏東榮總醫院、屏東榮民總醫院龍泉分院、輔英醫院、恆春旅遊醫院等，完成雙癌篩檢，就送2000元禮券獎勵，限量150組。

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屏東縣政府衛生局關心職場員工健康，規劃「健康屏東職場揪您來癌症篩檢~享好禮！」獎勵活動。（屏東縣政府提供）

另考量員工忽略定期癌篩或勞工朋友輪班、需請假費時往返醫院檢查，衛生局也鼓勵屏縣勞工事業單位設站，於執行勞工健檢納入公費四癌篩檢，包括子宮頸抹片、乳房Ｘ光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查等，完成篩檢30人次以上，即給予1500至3500元禮券獎勵。

屏東縣府衛生局長張秀君說明，強化職場健康衛生服務能量，健康的員工不僅能夠提高工作效率，還能增強團隊的凝聚力，從而提高公司的整體績效，企業應該關注員工的身心健康，提供必要的健康照護支持和資源，鼓勵員工參加公司內或外部的癌症篩檢活動，邀請醫療機構入公司進行現場篩檢，或安排員工前往醫院進行檢查，以確保員工的幸福和健康。

衛生局表示，歡迎職場朋友踴躍參加「健康屏東職場揪您來癌症篩檢～享好禮！」獎勵活動，篩越多領越多，享健康拿好禮，詳情可至屏東縣政府衛生局官網查詢，或電洽衛生局癌篩專線08-7380995洽詢。

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