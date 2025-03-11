國人糖尿病造成洗腎佔45％ 醫：治療需破除對胰島素迷思

郭綜合醫院內分泌科醫師蔡孟潔指糖尿病患者的血糖值若控制不佳，可以新型筆針型（醫師左手持者）居家自行施打，方便又有效。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名70歲BMI值31、略肥胖的婦人，因體重快速減輕、虛弱到診所求診，驗血發現糖化血色素高達14％，轉到郭綜合醫院門診、得知她血糖高達740mg/dl，診斷是糖尿病高血糖高滲透。醫師安排婦人住院接受胰島素補充，同時給健保長效胰島素注射合併口服藥，3個月後糖化血色素下降，最近1次降到6％，能減量打胰島素。

郭綜合醫院內分泌科醫師蔡孟潔指，統計2020年台灣約有250萬名糖尿病人，佔總人口的10.7%，糖尿病已成為國人10大死因的第5名，其中，因糖尿病腎病變導致的洗腎佔長期洗腎病人的45%。數據顯示糖尿病控制不佳對健康造成極大威脅，有些糖尿病友對胰島素有錯誤認知、迷思，使治療面臨挑戰，她希望打破這些迷思。

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蔡孟潔表示，臨床上發現大多數糖尿病友只要將糖化血色素控制在7%以下，就能有效降低併發症風險。但治療過程中的困難和對胰島素的迷思，成為許多糖友面臨的挑戰。糖尿病治療方法包括健康生活型態、口服血糖藥物及注射治療，健康管理是治療的基石，建議糖友透過體重管理、健康飲食、規律運動等方式來改善血糖值。

然而，當胰島功能過差或口服藥效果不彰時，胰島素仍是最重要的治療手段，事實上，胰島素可以快速幫助血糖穩定，讓胰臟獲得喘息，打破高血糖引發的惡性循環。有研究顯示，早期使用胰島素治療，能有效緩解高血糖相關症狀，並保護胰島細胞的功能存量，改善血糖值，降低日後糖尿病併發症的風險。

蔡孟潔也澄清幾個國人對於胰島素常有的迷思，包括：

1.施打胰島素不會導致洗腎：長期血糖控制不佳才是糖尿病主因。

2.打胰島素沒有成癮性：這是人體必需的荷爾蒙，對代謝養分至關重要。

3.不一定需要終身使用胰島素：部分糖尿患者在胰臟功能恢復後，也有逐步減少甚至停用胰島素的案例，但仍需維持口服藥及健康飲食、良好的生活習慣。

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