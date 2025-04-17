健康網》日本百日咳感染數創新高 嬰兒感染增加

日本百日咳疫情嚴峻，而嬰兒重症個案也隨之增加。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本傳出百日咳流行，已連續2周病例數創歷史新高。今（2025）年到4月中，的病例數已超越5千人，超過2024年全年紀錄。同時除了接連傳出嬰兒感染以外，也發現具有抗藥性的細菌，減弱目前使用的藥物效力。

日本現抗藥性 現有藥物療效不佳

日本媒體《NHK》報導，百日咳會引起持續性地劇烈咳嗽。若是6個月以下嬰兒感染，可能引發重症，甚至有生命危險。

請繼續往下閱讀...

日本健康風險管理研究機構（国立健康危機管理研究機構）統計，截至4月6日當週，全國醫療機構通報感染人數為722人，超越前一週578人的紀錄，更是2018年開始紀錄至今的最多人數。以都道府縣分辨，新潟縣73例、宮崎縣51例、東京都44例。

主要感染嬰幼兒 醫：準時接種疫苗

今年至4月，百日咳案例數為5652人，比2024年全年總案例數還多上1600人。同時近期也有嬰兒重症與死亡個案，且發現有抗藥性的細菌。日本兒科學會呼籲6個月以下嬰兒在2個月大時，及早接種疫苗，以防發生重症。

兵庫縣立兒童醫院（兵庫県立こども病院）感染科主任笠井正志說明，隨著患者人數增加，受感染的嬰兒也正在增加。同時百日咳細菌產生抗藥性，將造成目前使用的抗生素沒有效果。部分人將難以被根治，造成傳染。笠井正志表示，百日咳經常發生家戶傳染，因此有兄弟姊妹的家庭，應考慮接種疫苗。

在台灣，衛福部疾管署也在4月初公布2例百日咳確診個案，為南部一起家庭群聚。確診者是早期感染的2月大女嬰之母親與曾祖母。疾管署統計，國內今年累計11例百日咳確診病例，均為本土個案，其中已有4起家庭群聚事件，分別分布於高雄（5例）、桃園（5例）及新北（1例），為2020年以來同期最高。

疾管署提醒，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀（陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等）應及時就醫與診斷，維護自身及家人健康。

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

另由於近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗之3個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28到36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法