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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》久坐傷身易早逝！ 研究曝「做1事」降低死亡風險

2025/04/17 17:06

醫師提醒，久坐傷身，應每30-60分鐘起身活動3-5分鐘；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提醒，久坐傷身，應每30-60分鐘起身活動3-5分鐘；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上班工作幾乎沒有起身走動，下班回家放鬆，又窩在沙發上滑手機，一整天下來幾乎都和椅子「黏」在一起？新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄引述國外研究指出，久坐容易增加血壓、血糖異常，影響代謝，導致慢性病上門，增加死亡風險，因此若能每天至少30分鐘活動替代久坐，即使是輕度活動，也能降低風險。

謝珮甄在臉書專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」發文引述1項研究指出，每天 久坐超過7-8小時，與全因死亡率（All-cause mortality）顯著增加相關，尤其久坐逾10小時者，死亡風險更高。久坐會影響心血管健康與代謝功能，也會降低血液循環，增加血壓與血糖異常、胰島素阻抗增加的風險，導致心血管疾病、糖尿病等慢性病。

醫師建議，減少每天久坐時間，並以至少30分鐘的活動替代，即使是輕度運動也有幫助；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師建議，減少每天久坐時間，並以至少30分鐘的活動替代，即使是輕度運動也有幫助；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

有鑑於久坐對身體的危害，因此該研究藉由美國癌症預防研究（CPS-II Nutrition Cohort）的92,541名受試者，隨訪14年發現，活動替代久坐30分鐘，就能顯著降低死亡風險。若為每天不運動的低運動量者（每天活動≤17分鐘），替換成輕度活動可降低14%死亡風險，替換中高強度活動可降低45%風險；若為中等活動族群（每天活動17-38分鐘）者，替換成輕度活動、中高強度活動，分別能降低6%、17%死亡風險。

謝珮甄總結，為避免傷身，避免久坐超過10小時，特別是長時間不動的情況，因此建議減少每天久坐時間，並以至少30分鐘的活動替代，即使是輕度運動也有幫助；除此之外，也應每30-60分鐘起身活動3-5分鐘，例如走動、伸展運動、站立辦公。

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