自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

三高翁腹水合併高血鈣 才發現攝護腺癌

2025/05/25 05:30
三高翁腹水合併高血鈣 才發現攝護腺癌

▲患者因嚴重腹水導致腹脹不適，就醫後才發現竟是攝護腺癌轉移到腹腔；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王子源

三高翁腹水合併高血鈣 才發現攝護腺癌

▲PSA數值與攝護腺癌風險評估表

83歲劉姓老翁有三高疾病，但控制良好。日前因嚴重腹脹有如懷孕一般，先至腸胃科門診就醫，醫師發現有大量腹水，抽血意外發現血鈣值很高，於是再轉診至新陳代謝科，一連串檢查後證實是攝護腺癌造成的高鈣血症，且已出現腹腔轉移，可惜因屬於癌症晚期，只能採取保守性緩合治療。

三高翁腹水合併高血鈣 才發現攝護腺癌

▲攝護腺癌又被稱為「男性隱形殺手」，建議民眾定期檢驗，以提早發現。（照片提供／王子源）

只能採荷爾蒙藥物保守治療

患者平時有定期服藥控制三高，但近月來腹部逐漸變大且胃口變差，經腹部超音波檢查顯示有大量腹水，不過肝臟正常，初步排除是肝硬化造成，抽血後則發現血鈣值高達12.4 mg/dL（正常值8.5-10.5），於是轉至新陳代謝科門診收治住院治療及追查原因。

住院後安排血液生化檢查，除白蛋白3.5g/dL偏低（正常值3.8-5.3），尿素氮L、肌酸酐和血鈣值都偏高，而副甲狀腺荷爾蒙則是嚴重偏低，當下便懷疑是惡性腫瘤造成的高鈣血症。

由於老翁年紀大，以前都未做過攝護腺癌篩檢，於是安排檢驗攝護腺癌的腫瘤標記「前列腺特異性抗原」（PSA），結果高達35.51ng/mL（正常〈4），趕緊會診泌尿科醫師並進行肛門攝護腺指診，果然發現攝護腺腫大且變硬，於是又做攝護腺切片，報告證實是攝護腺癌，加上腹水中的PSA指數也高達21.05ng/mL，診斷為攝護腺癌合併高鈣血症及腹腔轉移。

治療時，先針對高血鈣給予生理食鹽水補充體液，再加上適量利尿劑使鈣從尿液排出，治療後血鈣逐漸降至10.4mg/dL，可惜攝護腺癌因屬於晚期，且老翁年紀大無法開刀手術，只能採用荷爾蒙藥物保守治療。

建議50歲以上男性每年篩檢

臨床上造成高血鈣常見原因為原發性副甲狀腺機能亢進、洗腎病患的三級性副甲狀腺亢進以及惡性腫瘤，其他比較少見的原因如類肉瘤症、肺結核、腎上腺功能低下、甲狀腺機能亢進等。此案例劉姓老翁的攝護腺癌細胞會分泌過多的「副甲狀腺荷爾蒙相關蛋白」（PTHrP）而造成高血鈣，進而引起腎衰竭。

早期攝護腺癌常沒有任何不適的症狀，因此建議50歲以上的男性須每年抽血驗PSA及經肛門指檢攝護腺，具有攝護腺癌家族病史者則應提前至40歲開始。平日也務必注意有無排尿異常，如抽血發現有高血鈣，必須盡快到新陳代謝科找原因，才能及早發現疾病，及早治療。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中