三高翁腹水合併高血鈣 才發現攝護腺癌

▲患者因嚴重腹水導致腹脹不適，就醫後才發現竟是攝護腺癌轉移到腹腔；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王子源

▲PSA數值與攝護腺癌風險評估表

83歲劉姓老翁有三高疾病，但控制良好。日前因嚴重腹脹有如懷孕一般，先至腸胃科門診就醫，醫師發現有大量腹水，抽血意外發現血鈣值很高，於是再轉診至新陳代謝科，一連串檢查後證實是攝護腺癌造成的高鈣血症，且已出現腹腔轉移，可惜因屬於癌症晚期，只能採取保守性緩合治療。

▲攝護腺癌又被稱為「男性隱形殺手」，建議民眾定期檢驗，以提早發現。（照片提供／王子源）

只能採荷爾蒙藥物保守治療

患者平時有定期服藥控制三高，但近月來腹部逐漸變大且胃口變差，經腹部超音波檢查顯示有大量腹水，不過肝臟正常，初步排除是肝硬化造成，抽血後則發現血鈣值高達12.4 mg/dL（正常值8.5-10.5），於是轉至新陳代謝科門診收治住院治療及追查原因。

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住院後安排血液生化檢查，除白蛋白3.5g/dL偏低（正常值3.8-5.3），尿素氮L、肌酸酐和血鈣值都偏高，而副甲狀腺荷爾蒙則是嚴重偏低，當下便懷疑是惡性腫瘤造成的高鈣血症。

由於老翁年紀大，以前都未做過攝護腺癌篩檢，於是安排檢驗攝護腺癌的腫瘤標記「前列腺特異性抗原」（PSA），結果高達35.51ng/mL（正常〈4），趕緊會診泌尿科醫師並進行肛門攝護腺指診，果然發現攝護腺腫大且變硬，於是又做攝護腺切片，報告證實是攝護腺癌，加上腹水中的PSA指數也高達21.05ng/mL，診斷為攝護腺癌合併高鈣血症及腹腔轉移。

治療時，先針對高血鈣給予生理食鹽水補充體液，再加上適量利尿劑使鈣從尿液排出，治療後血鈣逐漸降至10.4mg/dL，可惜攝護腺癌因屬於晚期，且老翁年紀大無法開刀手術，只能採用荷爾蒙藥物保守治療。

建議50歲以上男性每年篩檢

臨床上造成高血鈣常見原因為原發性副甲狀腺機能亢進、洗腎病患的三級性副甲狀腺亢進以及惡性腫瘤，其他比較少見的原因如類肉瘤症、肺結核、腎上腺功能低下、甲狀腺機能亢進等。此案例劉姓老翁的攝護腺癌細胞會分泌過多的「副甲狀腺荷爾蒙相關蛋白」（PTHrP）而造成高血鈣，進而引起腎衰竭。

早期攝護腺癌常沒有任何不適的症狀，因此建議50歲以上的男性須每年抽血驗PSA及經肛門指檢攝護腺，具有攝護腺癌家族病史者則應提前至40歲開始。平日也務必注意有無排尿異常，如抽血發現有高血鈣，必須盡快到新陳代謝科找原因，才能及早發現疾病，及早治療。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

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