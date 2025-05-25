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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》新冠又起 4症狀對症營養這樣補

2025/05/25 07:27

營養師指出，喉嚨痛、沙啞丶咳嗷症狀，可以補充維生素C，促進傷口癒合、有利於縮短病程；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，喉嚨痛、沙啞丶咳嗷症狀，可以補充維生素C，促進傷口癒合、有利於縮短病程；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠肺炎病患激增，疾管署研判這波疫情又急又猛，尖峰時間將落在6月中下旬，也有可能你確診了卻沒有察覺！病毒株持續變異，沒發燒不等於沒中標，營養師高敏敏在臉書指出，如出現有氣無力、喉嚨不適、腹瀉、全身痠痛甚至發炎，只要對症補營養、減輕不舒服，就可以好得更快。

有氣無力 補充維生素B群

高敏敏指出，確診導致疲勞、沒體力，可以補充維生素B群，幫助增強體力、加強身體各機能代謝力，食物可以選擇非精緻全穀類為主，像是糙米飯、南瓜、玉米、地瓜、馬鈴薯等，至於保健品可以補充維他命B群補充錠，來讓自己獲得足夠營養。雖然B群隨時都可以補充，但如果是消化道敏感的人，建議飯後補充。

喉嚨不適 補充維生素C

高敏敏說，喉嚨痛、沙啞丶咳嗷症狀，可以補充維生素C，促進傷口癒合、有利於縮短病程，像是芭樂、紅甜椒、奇異果、小番茄等，都是維生素C含量豐富的食物，保健品則可以補充維他命C片或是發泡錠，建議與藥物相隔2小時再服用。

腹瀉 補充電解質

高敏敏表示，如果有噁心、嘔吐、拉肚子症狀，除每日喝水量要達到2000ml以上，也可以多補充電解質，避免身體缺水讓症狀加劇、電解質失衡，如果有必要，也可以購買藥局的專用電解質補充液，而市售的電解質飲料，通常糖分含量較高。

全身痠痛、發炎 補充蛋白質、魚油

高敏敏說，當出現全身酸痛、發炎，可補充蛋白質和魚油，幫助修復組織、降發炎，可以選擇天然優質蛋白質，幫助修復組織、降發炎，像是雞肉、蛋、豆製品、鮭魚等，而鮭魚中也含有豐富的omega-3，幫助減緩發炎症狀，若想補充更完整的魚油，也可以購買綜合魚油、純EPA魚油。想多攝取蛋白質，則可以購買高蛋白飲品。

對應新冠症狀補充所需營養減輕不適。（取自高敏敏臉舒）

對應新冠症狀補充所需營養減輕不適。（取自高敏敏臉舒）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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