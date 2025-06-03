前議員同時染新冠、B流、黴漿菌 自嘲「3病齊發」

端午連假過後，就診患者較連假前大增，晚上將近10點仍是大排長龍。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新冠疫情持續升溫，台中市前議員賴佳微近日狂咳不止，又發高燒，今天就醫快篩竟然確診感染新冠肺炎、B型流感及黴漿菌肺炎，3病齊發，醫師說「難怪症狀這麼嚴重」，她也分享護理師一直要她拍照3支快篩陽性，自嘲「可能覺得我這種病人很稀有！」

賴佳微說，自己有過敏性咳嗽病史，上週又開始咳嗽、發燒、喉嚨痛，自行服藥退燒、止咳，仍反覆發作，還咳出血絲，今天受不了去就醫，一量發燒達39度，使用快篩檢驗竟測出感染新冠肺炎、B型流感及黴漿菌肺炎，覺得傻眼，自嘲「覺得自己挺了不起的！」醫師也為她開出抗病毒藥物及抗生素治療。

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端午節連假後掀起新一波新冠疫情，昨天有民眾帶著孩子到診所就醫，診所晚上8點多已經大排長龍，停止掛號，轉戰到另家診所排隊，也要排到夜間10點多，大嘆這波疫情真得很嚴重。

診所醫師施勝桓觀察，端午連假過後，就診患者較連假前增加3成，大多是上呼吸道感染症狀就醫，經快篩或症狀診斷有半數感染新冠肺炎，部分感染流感染，很多是患者是全家感染新冠肺炎，陸續來就醫。

施勝桓分析這波新冠肺炎主要出現倦怠、咳嗽、喉嚨痛及聲音沙啞，不少人還會出現喘鳴聲，可能併發支氣管炎；流感會有發高燒、肌肉痠痛及咳嗽症狀，提醒注意，由於新冠疫情可能持續到8月，建議65歲以上長者、免疫力低下民眾或是2年已經沒施打新冠疫苗者可施打新冠疫苗，另外快篩已逐漸供應至醫療院所，快篩缺乏逐漸緩解。

台中市衛生局表示，今（2025）年新冠重症病例累計86例，其中上週（5/25-5/31）新增15例，至於是否有死亡個案，則指中央未公佈。另外上週也接獲學校通報2起新冠群聚事件，學生陸續出現發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，就醫治療後皆已康復及返校上課；另有6起機構新冠群聚事件，住民已就醫及經醫師評估使用新冠抗病毒藥物，無併發重症個案，持續監測中。至於公費新冠抗病毒藥物，衛生局統計全市存量約4000餘人份，上周使用約2000餘人份，也於每週向中央申請配送。

賴佳微發燒、狂咳，就醫快篩發現感染新冠肺炎、流感及黴漿菌肺炎，醫師開立抗病毒藥物及抗生素。（賴佳微提供）

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