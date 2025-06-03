健康網》啟動防疫防護網 藥師公會全聯會籲備5大物資

藥師公會全國聯合會今（3）日呼籲民眾提高警覺，趁早備妥防疫物資，包括醫用口罩等，在第一時間守護健康。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情持續升溫，社區新增通報病例明顯增加，也使得新冠門診人數激增。中華民國藥師公會全國聯合會今（3）日呼籲民眾提高警覺，趁早適量備妥家用常備藥品與基本防疫物資，包括新冠家用快篩試劑、醫用口罩等，或是有用藥疑慮時應諮詢藥師，才能在第一時間掌握健康。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，疫情雖進入與病毒共存階段，但新興變異株仍可能對高齡、慢性病患與免疫低下族群造成威脅。民眾仍然要提高防疫意識，並且善用社區藥局專業資源，有任何用藥或物資準備的疑問，都可諮詢藥師。以免錯誤使用止痛藥、重複用藥，或是混合中西藥等問題，防疫期間保有健康。

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藥師公會全聯會呼籲全民，備妥以下5項家用常備藥與防疫物資：

1新冠家用快篩試劑（COVID-19抗原）

家中備快篩試劑，當家人出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等疑似症狀時能即時檢測，尤其是家中有年長者、慢性病患或免疫力低下等重症高風險族群，可以及早隔離與就醫。同時，留心選購經食藥署核准的合格產品，避免購買來源不明商品。

2醫用口罩

進出醫療院所、搭乘大眾運輸或人潮密集場域時仍應佩戴口罩，保護自己也保護他人，尤其針對長者、孕婦、免疫低下者更應落實。

3酒精與乾洗手液

維持手部清潔，仍是預防病毒接觸傳播的關鍵，建議使用70%至75%濃度的酒精產品，避免使用香精成分過高的產品，以免影響效果。

4家用常備藥品

重症風險族群才會使用抗病毒藥物，一般民眾感染後大多僅需症狀緩解藥品。因此建議民眾可事先準備的藥品，包括退燒止痛藥（如乙醯胺酚、布洛芬）、止咳化痰藥、腸胃不適用藥（如整腸藥、胃藥）及電解質補充液等。

此外，慢性病患者也應留意手邊處方藥的用量是否充足，並可利用社區藥局領藥服務，降低就醫感染風險。

5體溫計與血氧機

特別建議高風險族群備妥血氧機，監測是否有缺氧等重症警訊，若出現血氧持續低於94%、高燒不退等症狀，就要盡速就醫。

同時，藥師公會全聯會也呼籲政府，持續穩定快篩與藥品供應，並鼓勵民眾善用健保快易通APP，查詢鄰近社區藥局庫存資訊，避免重複囤貨，或購買來路不明的產品。一同守護社區，讓每一個家庭都能安心度過疫情挑戰。

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