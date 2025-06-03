自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》啟動防疫防護網 藥師公會全聯會籲備5大物資

2025/06/03 17:26

藥師公會全國聯合會今（3）日呼籲民眾提高警覺，趁早備妥防疫物資，包括醫用口罩等，在第一時間守護健康。（資料照）

藥師公會全國聯合會今（3）日呼籲民眾提高警覺，趁早備妥防疫物資，包括醫用口罩等，在第一時間守護健康。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情持續升溫，社區新增通報病例明顯增加，也使得新冠門診人數激增。中華民國藥師公會全國聯合會今（3）日呼籲民眾提高警覺，趁早適量備妥家用常備藥品與基本防疫物資，包括新冠家用快篩試劑、醫用口罩等，或是有用藥疑慮時應諮詢藥師，才能在第一時間掌握健康。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，疫情雖進入與病毒共存階段，但新興變異株仍可能對高齡、慢性病患與免疫低下族群造成威脅。民眾仍然要提高防疫意識，並且善用社區藥局專業資源，有任何用藥或物資準備的疑問，都可諮詢藥師。以免錯誤使用止痛藥、重複用藥，或是混合中西藥等問題，防疫期間保有健康。

藥師公會全聯會呼籲全民，備妥以下5項家用常備藥與防疫物資：

1新冠家用快篩試劑（COVID-19抗原）

家中備快篩試劑，當家人出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等疑似症狀時能即時檢測，尤其是家中有年長者、慢性病患或免疫力低下等重症高風險族群，可以及早隔離與就醫。同時，留心選購經食藥署核准的合格產品，避免購買來源不明商品。

2醫用口罩

進出醫療院所、搭乘大眾運輸或人潮密集場域時仍應佩戴口罩，保護自己也保護他人，尤其針對長者、孕婦、免疫低下者更應落實。

3酒精與乾洗手液

維持手部清潔，仍是預防病毒接觸傳播的關鍵，建議使用70%至75%濃度的酒精產品，避免使用香精成分過高的產品，以免影響效果。

4家用常備藥品

重症風險族群才會使用抗病毒藥物，一般民眾感染後大多僅需症狀緩解藥品。因此建議民眾可事先準備的藥品，包括退燒止痛藥（如乙醯胺酚、布洛芬）、止咳化痰藥、腸胃不適用藥（如整腸藥、胃藥）及電解質補充液等。

此外，慢性病患者也應留意手邊處方藥的用量是否充足，並可利用社區藥局領藥服務，降低就醫感染風險。

5體溫計與血氧機

特別建議高風險族群備妥血氧機，監測是否有缺氧等重症警訊，若出現血氧持續低於94%、高燒不退等症狀，就要盡速就醫。

同時，藥師公會全聯會也呼籲政府，持續穩定快篩與藥品供應，並鼓勵民眾善用健保快易通APP，查詢鄰近社區藥局庫存資訊，避免重複囤貨，或購買來路不明的產品。一同守護社區，讓每一個家庭都能安心度過疫情挑戰。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中