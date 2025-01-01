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健康 > 名人健康事

魚夫離世》肝癌患者5類食物碰不得 亂補保健品超NG

2025/01/01 11:46

台灣知名政論漫畫家魚夫驚傳肝癌辭世，享壽65歲。（資料照）

台灣知名政論漫畫家魚夫驚傳肝癌辭世，享壽65歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣政治漫畫家魚夫（本名林奎佑）是首名將故總統蔣經國畫入政治漫畫的創作者，為開啟評論政治風氣的先鋒。家屬於今（1日）晨，在臉書證實他因肝癌辭世，享壽65歲。營養師李婉萍提醒，肝癌患者有5類食物千萬不要碰，油炸、加工、高鹽分、沒有徹底煮熟、以及酒精或來路不明的保健品，補錯還會加重肝負擔。

李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」以及個人網站發文指出，根據衛福部統計資料顯示，癌症已蟬聯39年10大死因之首，其中「肝癌」死亡率排名為10大癌症中第2名，而臨床上仍時不時聽到肝病患者因聽信偏方，服用來路不明、沒有療效依據與安全性的藥品或草藥，導致延誤治療黃金期使病況惡化。

她強調，就算已接受正規治療，想藉由保健食品做補充，也必須詢問或告知主治醫師，以避免產品中其他成分對癌症治療效果造成影響。

肝癌患者飲食5要點

李婉萍指出，在癌症治療期間，足夠的熱量和營養對病人很重要，有助降低治療的副作用、加速術後恢復、傷口癒合與重建受損組織，並能提高身體免疫力、抵抗感染等。

●均衡攝取6大類飲食：包括全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜、水果、油脂與堅果種子類及乳製品。

●熱量要足夠：應把體重維持在理想範圍內，如因噁心、嘔吐等症狀而難以進食，可少量吃薑片或薑茶等食物。

●充足的蛋白質：可促進肝細胞修復與再生，包括奶類、豆類、魚類、肉類和蛋類食物。建議可以富含支鏈胺基酸（BCAA）的蛋白質為主，例如豆腐、豆漿、豆乾、豆皮等黃豆製品，都是良好來源。

●多補充水分：很多肝癌病人會因疾病本身或治療副作用容易感到疲憊、胃口不佳，很難達到1日3餐的飲食量。考量患者可能因吃不下而水份攝取不夠，提醒每天應喝足量的水。其中包含液態的濃縮營養品在內，有助提供人體基本能量需求。

●進食困難者：針對進食困難者，恐有食物攝取不足，可考慮額外服用含有BCAA的營養補充品。1項2015年發表的研究指出，BCAA補充劑可能有益於改善肝癌患者的肝功能。選用時應先諮詢醫師或營養師。

肝癌患者禁忌5大類

李婉萍表示，為維持肝功能與整體健康狀況，以下食物應減少或避開。

●油炸食物：過多脂肪可能會加重肝臟負擔，不建議吃。尤其合併有食道靜脈曲張者，更應避免。

營養師提醒，過多脂肪可能會加重肝臟負擔，不建議吃。尤其合併有食道靜脈曲張者，更應避免；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師提醒，過多脂肪可能會加重肝臟負擔，不建議吃。尤其合併有食道靜脈曲張者，更應避免；圖為情境照。（圖取自freepik）

●加工食品：例如香腸、丸餃類等，飲食應以新鮮的天然原型食物為主。

●高鹽分食物：例如富含鈉的罐頭食品、醃製或煙燻食物、醬汁。特別是水腫或腹水情形較嚴重者，必須限制鈉的攝取量，採取低鹽飲食。

●沒有徹底煮熟的食物：包含肉類、魚或貝類等，未充分煮熟或生食可能會有細菌感染的風險。

●加重肝負擔的產品：任何未經動物實驗、人體實驗，缺乏臨床實證的保肝產品，和未經醫師診察、指示服用與來路不明的中草藥，原則上都不建議自行服用。且補品或保健食品，都須藉由肝臟解毒、代謝，若補錯只會加重肝臟負擔，酒精也是。

營養師強調，任何未經動物實驗、人體實驗，缺乏臨床實證的保肝產品，和未經醫師指示服用，來路不明的中草藥，不建議自行服用。（資料照）

營養師強調，任何未經動物實驗、人體實驗，缺乏臨床實證的保肝產品，和未經醫師指示服用，來路不明的中草藥，不建議自行服用。（資料照）

李婉萍提醒，民眾有時會聽到某種特定的飲食方式，例如只吃蔬菜不吃肉，能治療肝癌或防止復發。事實上，現在還沒有強而有力的證據證實，某種食品或獨特的飲食法能夠治癒癌症，堅持均衡、新鮮就是肝癌患者最好的飲食。

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