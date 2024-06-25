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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

肺癌診斷數攀升 醫：早期發現存活率達9成5

2024/06/25 14:59

低劑量電腦斷層輻射劑量較低，還能提供全肺掃瞄無死角，檢查精細度和影像清晰度都能更準確發現肺部微小病變。 （慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台大公共衛生學院最新研究報告指出，空氣污染與肺腺癌有密切關係，空污已成肺癌的隱形殺手！台中慈濟醫院癌症中心統計發現，肺癌診斷人數呈現上升趨勢，且癌症排名已從過去第6名大幅提升至前3名，顯現國人罹患肺癌狀況愈加嚴重。胸腔外科醫師柯志霖指出，早期肺癌接受手術治療，存活率可高達9成5以上；晚期肺癌發現時通常已無法手術，存活率大幅下降不到3成。

柯志霖醫師表示，肺癌診斷人數增加反映出大眾對肺癌篩檢意識的提高，而肺癌不再專屬於吸菸者或家族史等高危險群。台中慈濟醫院近3年早期肺癌診斷病例已超過晚期肺癌，顯示肺部篩檢對早期發現肺癌極為重要。

柯志霖指出，他有一名病患是年僅34歲的護理師，不吸菸、無家族史、也沒有咳嗽症狀，因聽聞同事家人篩檢出肺癌後，主動自費做低劑量電腦斷層（簡稱LDCT）篩檢，經其診斷發現病灶，並以單孔胸腔鏡手術切除組織送化驗，確診為1A期早期肺癌；目前預後良好，已恢復健康，僅需定期追蹤。

柯志霖指出，早期肺癌病徵不明顯，肺部Ｘ光檢查受限於死角，難以發現微小病灶。相較於傳統肺部Ｘ光，低劑量電腦斷層是一個更安全的選擇，不僅輻射劑量較低，還能提供全肺掃瞄無死角，檢查精細度和影像清晰度都能更準確發現肺部微小病變。

柯志霖說，篩檢發現病灶並不是就確診肺癌，需經過醫師專業診斷，再與病人討論是否手術切除化驗才能確定。根據臨床統計顯示，台中慈濟醫院早期肺癌接受手術切除的病例中，逾9成確診為惡性肺癌，診斷準確率高，且第一期存活率高達9成5以上，表現優於全國平均數據。肺癌存活率與診斷期別有關，呼籲民眾定期做肺部篩檢，早期發現才能及早治療。

台中慈濟醫院胸腔外科醫師柯志霖指出，早期肺癌接受手術治療，存活率可高達9成5以上。（慈濟提供）

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