癌症死亡時鐘變快！ 平均不到10分鐘就奪命1人

衛福部公布國人死因統計。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（17日）公布去年國人死因統計，惡性腫瘤（癌症）蟬聯42年首位，平均每9分53秒就有1人罹癌死亡，較2022年的10分7秒撥快14秒；進一步檢視十大癌症死亡，已經長達20年由肺癌居首。

去（2023）年癌症死亡共計5萬3126人，占總死亡人數25.8%，相當於每4人死亡就有1人死於癌症。十大癌症死亡以氣管、支氣管和肺癌奪走1萬0348人最多，其餘依序為肝和肝內膽管癌；結腸、直腸和肛門癌；女性乳癌；前列腺（攝護腺）癌；口腔癌；胰臟癌；胃癌；食道癌；卵巢癌，排名順位與2022年相同。

請繼續往下閱讀...

衛福部統計處處長李秋嬿表示，去年平均每9分53秒就有1人罹癌死亡，較2022年的10分7秒再變快14秒，其中，位居首位的肺癌，由從每52分16秒奪走1條人命加速為50分47秒，其他奪命時鐘變短的癌別，尚有女性乳癌從3小時5分鐘縮短為2小時56分鐘，胃癌從3小時50分鐘縮減至3小時45分鐘。

國健署副署長賈淑麗表示，肺癌與肝癌已連續44年排名十大癌症死亡前2名，在肺癌部分，該署於2022年7月針對高風險族群推出低劑量電腦斷層掃描，目前累計超過10萬人次，共計發現1225人罹癌，其中1033人、84%是早期，早期存活率可高於9成，顯示篩檢重要性，有助於降低死亡風險。

雖然肝癌位居國人十大癌症死因第2位，但李秋嬿指出，去年奪走7724條人命，死亡時鐘為每1小時8分鐘有1人，變慢30秒；去年慢性肝病及肝硬化死亡3813人，較2022年減294人，下降7.2%，死因名次也持續往下掉，去年降至第12名。

賈淑麗說明，肝癌病人約8成有病毒性B、C型肝炎，約2成非B、C型肝炎者可能是脂肪肝引起。為提高篩檢，2022年3月已放寬執行成人健檢B、C肝篩檢醫師資格，至去年底由2萬名提升至3.6萬名醫師可提供篩檢服務，同時今年元旦起補助篩檢費用由每案200元調升至370元。

衛福部統計處科長呂淑君表示，癌症死亡人數多集中於55歲以上的族群，占8成7，增加則以65至74歲較明顯。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法