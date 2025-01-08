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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

美國孩童再現大脖子病！加工食品盛行 碘缺乏症恐復甦

2025/01/08 11:53

近年美國民眾碘攝取量下降，加碘鹽的攝取再度受到關注。圖為加碘鹽，（美聯社）

近年美國民眾碘攝取量下降，加碘鹽的攝取再度受到關注。圖為加碘鹽，（美聯社）

〔記者陳成良／綜合報導〕《美聯社》報導，一名13歲男孩因頸部腫脹就醫，診斷竟是罕見的碘缺乏症。百年前，碘缺乏症曾在美國普遍流行，後因食鹽加碘政策而消失。然而，近年由於飲食習慣與食品加工方式改變，美國民眾碘攝取量下降，醫學專家擔憂此現象恐影響孕婦及孩童健康，尤其不利於孩童腦部發展。

碘為人體必需的微量元素，存在於海水和部分土壤，多集中在沿海地區。碘攝取不足的明顯症狀之一為甲狀腺腫大，俗稱「大脖子病」。甲狀腺位於頸部，利用碘製造調節心率等身體機能的荷爾蒙。缺碘時，甲狀腺會過度工作以彌補，進而腫大。20世紀初，甲狀腺腫大在美國內陸地區孩童中相當普遍，部分孩童甚至出現身材矮小、失聰、智能障礙等症狀。

為解決此問題，美國公共衛生專家發現可將碘添加至食鹽。加碘食鹽於1924年問世，至 1950年代，逾70%美國家戶使用加碘食鹽。麵包等食品也添加了碘，碘缺乏症因而罕見。

然而，現代人飲食習慣已丕變。加工食品佔美國人飲食很大比例，雖含大量鹽，但通常非加碘鹽。許多主要麵包品牌也不再添加碘。該名 13 歲男孩患有輕度自閉症且飲食挑剔，僅食用特定品牌麵包和花生醬。此外，不少民眾烹飪時選擇猶太鹽（kosher salt）、喜馬拉雅岩鹽或其他非加碘鹽。

儘管多數美國人仍能從飲食中攝取足夠碘，但醫師們擔憂孕婦和孩童可能攝取不足，而這兩群體最易受碘缺乏影響。美國兒科學會等醫學會建議，孕婦和哺乳期婦女每日應攝取 150 微克碘，約為二分之一至四分之三茶匙的加碘食鹽。

近15年來，美國研究人員愈來愈常發現孕婦有輕微碘缺乏問題。密西根州立大學針對蘭辛市（Lansing）約 460 名孕婦的研究發現，約四分之一孕婦碘攝取不足。該研究主要作者克佛爾（Jean Kerver）指出，許多產前維生素不含碘，因此醫師建議孕婦或哺乳期婦女應仔細檢查標籤，確保服用含碘的綜合維生素或產前補充劑。

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