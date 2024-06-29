防癌「練5功」台灣癌症基金會：風險最高降7成

加拿大駐台辦事處與台灣癌症基金會舉辦漫步生活節活動，推廣防癌5功。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕癌症連年居於國人10大死因第一位，且癌症時鐘年年快轉，且相關風險隨年齡增加而提高。台灣癌症基金會呼籲民眾一起「練5功」，通過「蔬果彩虹579」、「規律運動」、「體重控制」、「遠離菸檳」、「定期篩檢」等日常習慣預防癌症，可降低60至70%的癌症風險，遠離癌症威脅。

癌症死亡率亦連續42年高居首位，而肺癌與肝癌更是連續44年為10大癌症死因排名前兩名，在2023年國人死因統計報告中，當年死亡人數為20萬5575人，其中因為癌症死亡數為5萬3126人，亦即每4位死亡原因中就有1人死於癌症。

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台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，癌症無時無刻威脅著國人健康，自國人從25歲開始，癌症即為各年齡別死因之首，隨著年紀增加威脅日遽，但防癌可以很輕鬆，只要遵守台灣癌症基金會提出的「全民練5功」的5個功法就能降低60-70％的罹癌風險。

蔡麗娟進一步指出，5個功法包括「蔬果彩虹579」、「規律運動」、「體重控制」、「遠離菸檳」、「定期篩檢」，其中蔬果彩虹579代表不同族群每天應至少的蔬菜及水果份量，且依照性別、年齡、族群的不同可再分類，但大致是兒童5份、成年女性7份、成年男性9份。

此外，台灣癌症基金會與加拿大駐台辦事處等舉辦漫步生活節活動，展示防癌生活型態，現場亦通過互動遊戲和資訊分享推廣防癌5功，同時現場更提供四癌篩檢服務，幫助民眾早期發現早期治療，或是阻斷早期病變發展為癌症。

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