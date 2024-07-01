湖口仁慈醫院劉益宏接任院長 張達人獲選執行長

湖口仁慈醫院今（1日）舉行法人行政中心執行長就任暨醫院院長交接典禮，由副院長劉益宏醫師（左）接任院長，原院長張達人（右）醫師則獲選擔任執行長。 （湖口仁慈醫院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕天主教湖口仁慈醫院今（1日）舉行法人行政中心執行長就任暨醫院院長交接典禮，由副院長劉益宏醫師接任院長，原院長張達人醫師則獲選擔任執行長。

湖口仁慈醫院表示，根據天主教仁慈醫療財團法人第八屆第四次董事會的決議，法人董事會成立了行政中心，並指定一位擔任專職執行長，由董事長提名通過。現任院長張達人醫師在法人服務超過12年，不僅熟悉天主教健康照護聯盟及相關教會醫院的運作情況，更被視為擔任法人永續發展醫療相關服務事業執行長的理想人選，因此在第3任期結束後，獲選擔任執行長。

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而現任副院長劉益宏醫師，於仁慈醫院服務逾20年，近年來更與張達人醫師並肩作戰，共同為COVID-19打造了社區防疫安全網。此外，也積極參與去年度的醫療區域輔導與醫療資源整合計畫建構整合性健康照護服務網絡，帶領仁慈醫院榮獲「優等獎」及「計畫貢獻獎」的殊榮，因此獲選接任院長。

湖口仁慈醫院表示，新人事為醫院帶來新的領導力與活力，院方將持續積極實踐「愛主愛人、尊重生命、醫療傳愛、健康促進」價值，提供社會更優質的醫療服務。

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