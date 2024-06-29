健康網》剉冰配料熱量曝 前3名加冰底飆900大卡

營養師表示，配料可挑選愛玉、仙草、蒟蒻、椰果熱量較低的配料，糖水也建議改成天然代糖水。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日氣溫直線飆升衝破30度，最適合來碗剉冰消消暑，民眾通常都會搭配自己喜愛的配料，不過有不少配料大多都是澱粉或高含糖、高油脂，高敏敏在臉書粉專「高敏敏營養師」發文享剉冰配料熱量表，熱量前三名為花生、波霸珍珠、蜜豆類深受民眾喜愛，三種一起吃一碗直接飆破500大卡，加上冰底更直逼900大卡。

營養師高敏敏表示，一般剉冰的基底可分為2種，糖水清冰熱量約為110大卡、牛奶雪花冰底則是250大卡，熱量直接翻倍；她將常見的剉冰配料分為熱量較高的紅／黃燈區及較多膳食纖維的綠燈區。

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紅黃燈區 澱粉料居多 高糖高油脂

●花生：245大卡。

●波霸珍珠：195大卡。

●蜜紅豆／蜜綠豆／蜜花豆：195大卡。

●薏仁：169大卡。

●西米露：165大卡。

●粉粿：165大卡。

●蜜地瓜蜜芋頭：150大卡。

●煉乳：143大卡。

●粉條：130大卡。

●芋圓：125大卡。

●各式果醬：120大卡。

●布丁1顆：110大卡。

●湯圓：105大卡。

綠燈區 比較多膳食纖維 熱量較和善

●椰果：75大卡。

●蒟蒻：53大卡。

●仙草：9大卡。

●愛玉：6大卡。（以上均為每一份加料約45g=3湯匙之熱量估值）

高敏敏指出，熱量前三名根本都是大家的最愛，三種一起吃，一碗直接超過500大卡，建議紅/黃燈區，選1-2樣就好，綠燈區可選2樣。

熱量之外含糖量也必須注意，衛福部建議每日精緻糖攝取，不超過一天總熱量攝取10%，最好能降至5%，例如：若每日攝取2000大卡為例，添加糖攝取應低於200大卡（最好更低至100大卡），大約是25-50g糖量，等於控制在5課方糖的概念，所以建議點一碗跟家人朋友一起分食，分散熱量和含糖量。

高敏敏建議，因為蜜紅豆、蜜綠豆、蜜花豆都是蜜過糖的澱粉，熱量自然較高，建議大家在選擇澱粉類的蜜豆時，挑一種即可；而花生屬於油脂類，吃的時候更要注意量，建議可挑選愛玉、仙草、蒟蒻、椰果熱量較低的配料，糖水也建議改成天然代糖水，既清爽無負擔，也不失美味。

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