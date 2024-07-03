健康網》全台烤番薯 濕熱天氣登革熱最愛！ 4招防治你我做起

近期時常下雨，可能造成病媒蚊孳生。醫師提醒應落實「巡、倒、清、刷」，預防病媒蚊孳生；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣炎熱，一到午後又開始下雷陣雨，小心這天氣是登革熱爆發要素！胸腔暨重症專科黃軒表示，登革熱是種由白線斑蚊和埃及斑蚊叮咬感染的急性傳染病，國外研究發現，持續、反覆的高溫，以及降雨增加登革熱傳播，「這週不就是完全符合登革熱大爆發的前奏曲」，因此建議做好巡視環境、倒掉積水、清除多餘容器、刷洗容器等預防4招，守護健康！

3大因素易讓登革熱爆發

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，1項國外研究發現，雨量前提下，降雨天數愈多、愈規律，成蚊的數量也愈多，並分析登革熱大爆發的3大原因，可得出導致一個季節內，登革熱大爆發的氣候條件是：相對較高的氣溫（夏季）；反覆午後雷雨，易達到高峰的高降雨量；以及不間斷的、規律的雨水和悶熱引起。

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●氣溫：平均氣溫介於25至33度時，登革熱傳播情況隨降雨量增加升高；當氣溫小於25或大於33度時，傳播情況則不受降雨量影響。

●降雨量：在每月降雨量固定情況下，降雨天數越多、越規律，成蚊數量就越多，當降雨量增加時，會導致登革熱傳播增加，平均滯後時間為10天。

●降雨模式：在亞洲，6月和7月降雨量達到高峰的降雨分佈，會產生大量的有效再生數 （ERN），有利登革熱傳播。

防治登革熱首要「清除孳生源」

「這週氣候，不就是完全符合登革熱大爆發的前奏曲」黃軒說，建議巡視住家附近水溝，是否有大量積水、蚊子滋生，並提供預防登革熱4個重點措施，謹記防治登革熱的根本之道是「清除孳生源」，預防勝於治療，一同努力守護健康！

●「巡」視環境：定期巡視周圍環境，避免容器積水。清除潛在的孳生源，如花盆、水桶、廢棄物等。

●「倒」掉積水：倒掉積水，避免蚊子孳生，尤其是花瓶、水缸、屋頂排水口等地方。

●「清」除多餘容器：清除不必要的容器，如廢棄物、空罐、舊輪胎等，防止蚊子繁殖。

●「刷」洗容器：定期刷洗容器內壁，去除斑蚊蟲卵，有助於阻斷登革熱傳播。

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