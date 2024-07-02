健康網》6大類「解毒」食物吃出健康！ 地瓜葉、酪梨都上榜

營養師提到，地瓜葉、青江菜等，富含維生素B1、B2、E，以及葉酸等，可幫助醣類運用，協助大腦正常運作。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不健康食物來者不拒，或常常熬夜者，小心健康亮紅燈！營養師劉怡里整理6大類解毒食物，幫助身體排毒，提高抗氧化、抗發炎能力，包括：乳品類中的牛奶、無糖優格；豆魚蛋肉類中的秋刀魚、蛋黃；草莓、桑葚等水果；全榖雜糧類推薦吃紫地瓜、糙薏仁；地瓜葉、青江菜等蔬菜；以及屬於油脂堅果種子類的苦茶油、酪梨，讓身體更健康。

劉怡里於臉書粉專「劉怡里 營養師」發文分享，暑假到來，生活作息改變，經常熬夜、親友聚會、消夜、出國吃美食等，容易攝取到高油、高糖、高鹽份的飲食，也較常吃加工食品，因此適當幫助身體解毒，提高抗氧化、抗發炎能力十分重要，藉此整理6大類解毒食物：

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●乳品類—牛奶、無糖優格：富含維生素A、E、B和葉酸、菸鹼酸，可預防血管阻塞，降低血管性硬化失智症風險。

●豆魚蛋肉類—秋刀魚、蛋黃：含有DHA，有助於大腦活化，而其中的EPA可降低身體發炎反應，提高抗氧化能力，預防失智。

●水果類—草莓、桑葚：莓果中的植化素有高含量的花青素、類黃酮等抗氧化劑，可降低及修復大腦受到自由基攻擊。

●全榖雜糧類—紫地瓜、糙薏仁：富含膳食纖維、花青素、葉酸、維生素B群，能避免大腦發炎。

●蔬菜類—地瓜葉、青江菜：富含維生素B1、B2、E，以及葉酸等，可幫助醣類運用，協助大腦正常運作。

●油脂堅果種子類—苦茶油、酪梨：富含單元不飽和脂肪酸、維生素E，可降低壞膽固醇，維持好膽固醇。

4大排毒方式 減輕身體負擔

除了透過以上食物解毒外，劉怡里也提供4個身體排毒的方法：

●增加水份攝取：除了喝水外，也可以選擇無糖茶飲，提高多酚類的抗氧化營養。

●每天吃到6大類食物：多選擇原型未加工、高纖低GI的食材，並使用清淡烹調方式。

●注意食物中毒：至不熟悉的餐廳場所時，建議不吃生食，用餐前洗淨雙手，養成使用公筷母匙習慣。

●儲存食物要小心：夏季天氣熱，烹飪後的食材建議1小時內冷藏或冷凍存放，定期清理冰箱，降低食物微生物感染。

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