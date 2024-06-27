興大醫學生澎湖參訪 體驗離島醫療與急救

中興大學學生士後醫學系參訪團，前往澎湖駐地醫療直昇機凌天航空參觀。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立中興大學學士後醫學系，促進與澎湖縣政府衛生局合作優化離島醫療品質，提升醫師專業能力，即日起進行為期3日參訪交流行程，期間會到駐地直昇機凌天航空、部立澎湖醫院、惠民醫院、衛生所等單位進行參訪交流，並在澎湖縣衛生局辦理免費基本救命術課程，讓未來的準醫師們能立即投入離島醫療行列。

今日首站到澎湖機場，參訪澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空駐地，由直昇機轉診服務中心主任陳萬昇與澎湖站副主任洪大鈞等人，與參訪人員進行航空器陸上、水上逃生訓練、機坪作業注意事項、航空用醫療器材操作說明。

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未來準醫師們有機會投入澎湖縣醫療復務行列，在病患後送過程中如因病況危急，仍會會同凌天航空人員共同照顧病患前往台灣本島就醫，首要條件是需經過凌天航空航空器緊急撤離訓練，以保障飛航途中隨行醫師與病患之安全。

準醫生們聽取直昇機後送醫療過程，未來可能加入離島醫療大家庭。（凌天航空提供）

下午則由未來的準醫師們在澎湖縣衛生局3樓會議室，辦理基本救命術課程，課程內容包含了心肺復甦術、止血、包紮、哈姆立克等基本急救項目，澎湖縣衛生局長陳淑娟向國立中興大學醫學系的準醫師們表示歡迎，希望未來準醫師們能將澎湖縣列為第一執業地區，為提升離島醫療品質共同努力，過往澎湖縣向中央爭取諸多硬體設備補助，但最缺乏地仍為有心投入離島醫療的醫護人員們，同時感謝目前仍在離島第一線上為離島居民服務的醫護人員。

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