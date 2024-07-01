衛福部澎湖醫院129週年院慶 舉行守護澎湖捐血活動

衛生福利部澎湖醫院129週年慶，舉行捐血活動。（衛福部澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院慶祝129週年院慶，特在馬公捐血站辦理「熱心捐血，守護澎湖」捐血活動，由院長匡勝捷率隊響應捐血，一整天下來共募得58 袋熱血，以實際行動守護澎湖人的健康。

歡迎加入快樂捐血人行列！衛福部澎湖醫院正副院長匡勝捷、蔡文祥、行政秘書許蕥顯及檢驗科主任范光亮，率同醫師、員工、志工挽袖捐血外，民眾也踴躍前來捐血。

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匡勝捷表示，期盼透過各項健康促進活動，讓同仁身心獲得舒緩，適時釋放工作壓力，逐步邁向社區身、心、靈健康促進首選醫院，現場也藉由宣導四癌篩檢及病人安全，讓醫護同仁及民眾對政府公共衛生政策及醫療院所醫病安全有更進一步的體認，匡院長呼籲醫療團隊齊心努力，讓這家百年醫院在澎湖地區持續扮演鄉親健康守護者角色。

適逢澎湖醫院建院129週年，走過風華歲月，回首過去前人的努力，奠定了部立澎湖醫院與社區民眾情感，匡勝捷院長陪著澎湖醫院深耕社區醫療業務發展的同仁們，用感恩的心回顧過往澎湖醫院歲月變化，以活力前瞻態度展望未來，開朗樂觀的笑容禮讚澎醫，讓我們一起祝福這家百年醫院，在澎湖地區繼續發光發熱。

澎湖馬公捐血站許文坤站長鼓勵大家踴躍捐血，感謝衛生福利部澎湖醫院發起捐血活動，熱心公益發揮仁愛互助精神，響應捐血救人義舉，救助病（傷）患生命，義行實深敬佩，來充裕血庫。

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