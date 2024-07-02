健康網》腎功能下降首要「限磷」！ 醫點名3大類食品要避免

營養師提醒，加工肉品會使用含磷的品質改良劑，因此腎功能不佳者須格外避免；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣洗腎人口位居世界高位，不讓腎功能惡化成了重要課題。營養師蔡正亮表示，當發現腎功能下降時，就算是早期輕微腎功能損傷，也是要先做好限制磷的攝取，因其併發症難控制，建議少吃乳製品、含奶粉食物，以及加工肉品，保護好腎功能，減少後續併發症發生。

蔡正亮在臉書專頁「蔡正亮營養師專欄教室」發文將人的腎臟比喻成濾芯，普通濾芯含數以萬計的活性碳吸附雜質，腎臟則有百萬個腎絲球，擔任過濾雜質的角色，但腎臟還是更為複雜，不只有過濾功能，更有其他再吸收，如紅血球生成及維生素D合成的功能。

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血磷值大於5要注意

腎功能降低時，限磷攝取十分重要！蔡正亮透露，當腎功能降低時，首要不是限制蛋白質，而是限制礦物質磷的攝取，因其併發症會比鉀、鈉的更難控制，如代償性副甲狀腺亢進、腎質骨病變的骨質空洞，因此當發現血磷值超過5時表示過高，需特別注意。

蔡正亮進一步說明，腎功能第一、二階段屬早期輕微的腎功能損傷，雖還能製造尿液，但還是建議避免高磷食物群，以發揮保護作用，減少後續併發症，尤其是乳製品、含奶粉食物，人體對磷吸收率大於90%；以及使用含磷的品質改良劑的加工肉品，就要格外避免。

控制血糖、血壓 成人生「腎」利組

提早預防很重要！蔡正亮提醒，提早控制好血糖、血壓，就是人生「腎」利組。腎功能衰退，使飲食限制麻煩，「何不當初就做好保養呢」，尤其罹患腎衰竭的國人中，一半多是糖尿病併發症引起，因此若想評估腎功能，微量蛋白尿便是敏感指標，以及當發現腎絲球過濾率低於60時，建議限制動物性蛋白，以延後腎病變。

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