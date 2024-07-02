健康網》6旬男追蹤腎功能 超音波驚見快5公分腫瘤

醫師在確認腎臟是否已有慢性病變時，意外發現，左側腎臟長出一顆近5公分的腫瘤。（圖取自臉書專頁「張維文醫師」）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕69歲的陳先生，有三高疾病與痛風，固定在林口衛生所拿藥回診，因抽血發現腎功能較差合併高血鉀，衛生所建議轉診追蹤。新北市林口區佑安內科診所院長張維文在幫他照超音波，確認腎臟是否已有慢性病變時，意外發現左側腎臟長出一顆近5公分的腫瘤。後續轉診醫師懷疑是腎細胞癌，安排手術切除。

張維文在臉書專頁「張維文醫師」發文表示，陳先生之前不知道自己腎功能不好，張維文在看到腫瘤時，趕緊詢問是否會感到左腰疼痛、食慾不振或體重忽然急速下降之類，以上答案皆否，為避免嚇到他，婉轉地說「在左邊腎臟好像看到一顆瘤」，建議要去醫院做進一步檢查，如電腦斷層才能確定是什麼。

請繼續往下閱讀...

張維文說，原先陳先生不太想去，推託有事要忙、去醫院看診要等好久，經過一番好言相勸，總算願意在半個月後去醫院就診。轉診平台上的就醫紀錄顯示，泌尿科醫師透過腹部電腦斷層，高度懷疑是腎細胞癌，並安排住院接受手術切除。

張維文提到，她看診速度不快，在仔細聆聽患者講述不適，同時眼睛直盯電腦螢幕，查詢健保雲端病歷，看是否有患者沒有主動提供的病史、用藥或檢驗檢查報告，若因病情需要，會直接在診間幫患者做超音波檢查，協助做出精準的臨床診斷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法