紓解血荒 高市刑大上百官警挽袖捐熱血

警察節前夕，高市刑大上百官警挽袖捐血，同時也向捐血民眾宣導防詐。（刑大提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄捐血中心出現血荒，刑大今天揪上百名男女官警挽袖捐血，捐血車停在刑大門口，拋磚引玉，捐血者均可獲贈烤全雞、窯烤比薩、豆花飲品及全聯禮券等，首捐者還再加碼送全聯禮券5張，捐血500cc前30名，還可獲漢來海港餐券，果然吸引許多經過的民眾捐血，警方片刻不敢閒，現場向捐血民眾防詐騙宣導。

高市刑事警察大隊秉持「霹靂行動，菩薩心腸」的精神，獲民間信仰中心「六義境福澤殿」鼎力支持，共同舉辦捐血活動，同時也以捐血義舉慶祝警察節，加碼前10名員警再贈刑警小熊，警方廣邀民眾一起捐血，傳達「捐血有愛、救人最樂」的生命意涵。

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刑大大隊長鄢志豪捐血後表示，在全體警察同仁的努力下，高雄市的治安滿意度是六都第2名，去年全般刑案發生2萬1457件，是20年來最低；暴力犯罪、槍擊案均為歷年來最少且全數偵破，掃蕩黑幫部分，去年獲警政署評定「特優」，今年第一波「打詐專案」榮獲六都第二名，查扣不法所得共計房地產等，市值逾3億2560萬餘元，為全國第一。

他強調，打擊犯罪、宣傳防詐之餘，把警察熱血獻給全國民眾，藉此拋磚引玉，弘揚愛心血袋，鼓勵更多人前往捐血，以救助更多人的生命，一同發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，大家一起「捐血一袋、救人一命」。

高市刑大上百官警挽袖捐血，疏緩高雄捐血中心血庫存量壓力。（高市刑大提供）

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