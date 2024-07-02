國健署擬部分地區試辦胃癌篩檢 下半年有望上路

國健署擬提供50至74歲族群終生一次的幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢；圖為情境照。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕國民健康署已提供子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌等5癌篩檢，近期研議針對胃癌相關篩檢進行試辦計畫，擬提供50至74歲族群終生一次的幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢，該署已陸續召開說明會，並聯繫衛生局與相關醫療院所徵詢參與意願，預計下半年可開始試辦。

依據2021年國健署癌症登記資料，胃癌以每10萬人口9.3人，居於國人癌症發生率第8位，雖其發生率較2020年下降，但當年度仍造成4060人確診；另依據2023年國人10大死因統計，胃癌以每10萬人口10人，名列國人癌症死亡率的第8位，當年度造成2327人死亡。

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國健署指出，胃癌發生原因主要與環境、飲食、免疫、胃幽門螺旋桿菌感染及慢性胃病有關，其中80至90%的胃癌與幽門螺旋桿菌感染有關，且國人幽門螺旋桿菌盛行率為30%，原鄉高風險地區盛行率則可達60%以上，因此過去該署就曾針對原鄉進行相關篩檢作為。

胃幽門桿菌篩檢有「碳13尿素吹氣法」、「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢驗」及「血清學檢驗」等作法。國健署癌症防治組長林莉如說，目前該署也持續研議將篩檢對象擴大到全國，不過此前會先採取試辦計畫、在部分地區試行，篩檢對象暫定為50至74歲族群，且終生僅限一次。

此外，林莉如說，暫定的胃癌篩檢族群年齡與現行大腸癌篩檢重疊，民眾屆時或可通過1次採2管檢體的方式同時篩檢，近期已針對醫療院所陸續召開多場說明會，並持續聯繫衛生局與醫療單位，並等待院所進行相關盤點與準備，預計下半年可以展開試辦計畫，唯實際上路時間還難以推估。

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