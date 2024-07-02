在雲林努力多年 這一村庄巡迴醫療終於啟動

雲林古坑鄉草嶺村巡迴醫療7月啟動，由台大醫院雲林分院承作每個月第一週星期二有內科、兒科醫師上山看診。（雲林縣衛生局提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕等了數10年，雲林古坑鄉草嶺村終於有巡迴醫療，今（2）日由台大醫院雲林分院內科、兒科醫師上山看診，上午看了23名患者，雲林縣衛生局長曾春美指出，未來每個月第一週的星期二會有兒科、內科醫師到草嶺提供醫療服務。

古坑草嶺位處山區，醫療資源不足，雖列為健保西醫醫療資源不足改善地區，但因巡迴醫療規定只能由基層診所承作，加上斗六市到草嶺距離約40公里，車程至少要5、60分鐘，看診不符經濟效益，衛生局與雲林縣醫師公會媒合多年都沒有診所有意願申請。

請繼續往下閱讀...

曾春美表示，有鑑草嶺觀光旅客增加，衛生局成功爭取衛福部將草嶺列為緊急醫療資源不足地區改善計畫補助施行地區之一，在今年2月成立「假日急診醫療站」由縣內6大醫院輪流上山看診，就近提供遊客及村民急診醫療服務。

曾春美說，考量山上村民就醫不便，平日醫療也有急迫心性，今年以「假日急診醫療站」設置為契機再向衛福部爭取，彈性調整偏鄉地區巡迴醫療承作單位為醫院或診所，健保署終於在5月同意草嶺巡迴醫療開放診所及醫院共同承作。

曾春美指出，草嶺巡迴醫療服務由台大雲林分院承作，每個月第一週的星期二有內科、兒科醫師上山看診，上午9點到12點在草嶺遊客中心、下午1點到4點在石壁受天宮旁，門診費用比照一般診所收費。

曾春美說，雲林有13鄉鎮為西醫醫療資源不足改善地區，分別為古坑、二崙、東勢、水林、崙背、褒忠、四湖、口湖、大埤、莿桐、元長、林內及台西，除古坑草嶺，對於水林、口湖等地較偏遠村落，衛生局會持續向中央爭取放寬，讓醫院也能前往辦理巡迴醫療，提升民眾醫療健康平等權利。

雲林古坑鄉草嶺村巡迴醫療7月啟動，由台大醫院雲林分院承作每個月第一週星期二有內科、兒科醫師上山看診。（雲林縣衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法