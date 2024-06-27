台南血庫存量告急 民團週日辦捐血送全聯禮券

台南地區血庫安全存量告急，民間團體週日在台南公園舉辦捐血活動，捐血就送全聯禮券等禮品。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕暑假即將來臨，台南地區血庫安全存量告急，台南市好人好事運動協會將於本月30日（週日）在台南公園舉辦捐血活動，民眾捐血就送全聯禮券等禮品，呼籲大學生捐了血再返鄉過暑假。

台南市好人好事運動協會理事長楊政達、林勝男等多位歷任理事長、市議員林美燕及台南區捐血中心課長陳伊純、南市社會局、新聞處等單位，今天在台南市議會召開記者會，呼籲社會大眾踴躍捐血，紓解台南血荒。

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捐血中心陳伊純表示，今年入夏以來，天氣異常炎熱，本月初的捐血情況始終在低檔徘迴，南部地區用血需求量每天約4千袋，捐血量卻只有7、8成。暑假來臨後，依往例捐血量會減3成，用血缺口達6千袋。像今天的血庫安全存量僅有4天，低於標準的7天安全存量。

林美燕說，捐血主力的大學生放暑假，捐血人變少，此時舉辦捐血活動正是時機。這次捐血地點選在台南公園的公園路側，對面就是台南轉運站，很適合大學生先捐完血再搭車返鄉。

理事長楊政達指出，這次捐血活動目標是紓解台南地區每天1千袋用血量的需求壓力，加碼提供贈品給捐血者，凡捐血250cc贈全聯禮券2張、關廟麵1包，捐血500cc者，禮品加倍贈。

台南捐血中心當天將出動4台捐血車到場服務，時間從上午9時至下午5時，歡迎年滿17至65歲且符合捐血健康條件的民眾踴躍響應。

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