逾10萬人次類流感就醫 疾管署：流感達高峰7月中降溫

疾管署防疫醫師林詠青說明流感死亡個案。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕流感疫情上週達高峰！衛福部疾管署今（2日）公布，上週門急診類流感就診10.1萬餘人次，且流感新增68例重症、16例死亡，死亡個案以3歲女童年齡最小，併發腦炎、心肌炎死亡。不過，預估疫情已於上週達高峰，7月中旬以後可望降溫。

疾管署副署長曾淑慧表示，上週門急診類流感就診10.1萬餘人次，較前一週上升4%，較往前一週的增幅已趨緩，推估上週流感疫情已達高峰，近期進入上下震盪，預計7月中旬以後降溫，提醒目前公費流感疫苗不到8000劑，尚未接種的疫苗可多多利用。

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流感上週新增68例重症、16例死亡，疾管署防疫醫師林詠青表示，在死亡個案中，年齡最小的是南部3歲女童，去年10月曾接種流感疫苗，6月中旬因為咳嗽、流鼻水到診所就醫，但發病後1週又出現咳嗽加劇、發燒至39度等情形，隔天到急診就醫，病況穩定返家。

不過，林詠青指出，個案返家後，發生意識狀態不佳、畏寒、高燒、抽搐再次就醫，觀察到休克狀態，快篩A型流感陽性，醫師懷疑併發腦炎、心肌炎，收治於加護病房，使用升壓劑、抗病毒藥，但住院後血壓不穩定、心臟收縮功能下降，隔天過世，死因為流感併發腦炎、心肌炎死亡。

疾管署指出，近4週社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多。林詠青提到，若民眾染流感，出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，要儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

疾管署統計，從去年10月進入本流感季以來，累計1212例流感重症，以65歲以上長者占57%為多；其中死亡230例，重症及死亡個案均有75%以上未接種流感疫苗。

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