新冠疫情升溫 北市醫學中心急診情況曝

台北市部分醫學中心急診負荷量較大。（記者江采蓁攝）

〔記者江采蓁／台北報導〕隨著近期COVID-19疫情升溫，不少醫院傳出病床一床難求、急診爆滿的現象，台北市近一週類流感門急診就診病例百分比為11.09%，高於預警值。台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍表示，目前通報滿床的情形以萬芳醫院及台北榮民總醫院最頻繁，新光醫院及台大醫院次之。

陳怡龍今（4）日表示，衛生局緊急及災難應變指揮中心（EMOC）統計自7月1日至7月4日下午5時止，通報滿床、急診室暫時無法接受病患的情形以萬芳醫院及台北榮民總醫院最頻繁，新光醫院及台大醫院次之。

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陳怡龍說明，EMOC接獲醫院通報滿床時，會即時通知消防局救災救護指揮中心啟動到院前轉診機制，以分流及緩解醫院急診壅塞情形。但他提到，無法斷言急診壅塞全因新冠疫情導致，只能從整體現象來看，醫學中心急診確實負荷量較大。

針對來勢洶洶的新冠疫情，衛生局指出，目前新冠肺炎口服及注射用抗病毒藥劑均有庫存，「倍拉維」儲放於134間合約醫療機構；「莫納皮拉韋」及「瑞德西韋」則儲放於醫院提供有重症風險、免疫功能不全、嚴重腎功能或肝功能不全等COVID-19感染者治療用，將視藥品消耗及庫存量會進行醫療院所間及跨縣市調撥，並向中央申請配發，以確保民眾使用需求。

衛生局提醒，出生滿6個月以上的兒童、青少年及成人應接種1劑COVID-19XBB疫苗；此外，65歲以上長者、55-64歲原住民、出生滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等高風險對象，接種第1劑且間隔12週後可再接種第2劑以增強保護力。

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