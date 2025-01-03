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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》寶藏水果！ 香蕉含3營養 連皮吃更能護心、穩血糖

2025/01/03 07:31

學者表示，香蕉連皮吃好處多，能抗發炎、穩定血糖等；示意圖。（圖取自freepik）

學者表示，香蕉連皮吃好處多，能抗發炎、穩定血糖等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香蕉是一年四季都買得到的健康寶藏，方便又實惠！營養學者洪泰雄在臉書專頁發文分享，香蕉不僅果肉營養豐富，富含鎂與鉀、維生素B群、膳食纖維；連香蕉皮也充滿健康價值，能抗發炎、穩血糖等。

香蕉果肉3營養價值

●富含鉀與鎂：有助於穩定血壓，保護心血管健康。

●天然果糖和維生素B群：是運動後快速補充能量的理想選擇。

●膳食纖維：幫助腸道蠕動，預防便秘，改善腸道健康。

香蕉皮功效、用途多

●抗氧化與抗發炎：香蕉皮富含多酚和類黃酮，可減少自由基損傷，有助於降低心血管疾病和糖尿病風險。

●穩定血糖：香蕉皮中的膳食纖維能延緩糖分吸收，幫助血糖控制，對糖尿病患者可能有輔助效果。

●多用途妙方：香蕉皮經清洗後可用於打果昔、製作甜點；甚至曬乾後磨成粉，用於料理中，能增加營養價值。

洪泰雄表示，購買香蕉時建議選擇「有機香蕉」，才能避免農藥殘留，安心使用果皮；另外，處理香蕉時，可將皮清洗後直接加入料理中，或經由烹煮，減少澀味。

洪泰雄提醒，雖然香蕉和香蕉皮有許多健康益處，但別忘了適量攝取，均衡飲食才是維持健康的關鍵。

學者建議，選擇「有機香蕉」較好，能避免農藥殘留；示意圖。（圖取自freepik）

學者建議，選擇「有機香蕉」較好，能避免農藥殘留；示意圖。（圖取自freepik）

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