第六波疫情來勢洶洶 疾管署呼籲進醫院戴口罩

疾病管制署呼籲民眾到醫院或醫療照護機構配合戴口罩。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）持續延燒，上週新冠陽性求診已達到近11萬人次，新增932例本土新冠併發症，為今年單週新高，預估疫情將於7月中旬攀上高峰，衛福部次長林靜儀昨天邀集全國醫學中心進行視訊會議，了解疫情上升是否衝擊急診負荷，疾病管制署今（4日）也呼籲，雖未強制，但仍希望民眾到醫院或醫療照護機構配合戴口罩。

疾管署發言人曾淑慧表示，新冠、流感都在流行期，儘管未強制民眾戴口罩，但仍提醒民眾，目前疫情威脅大，尤其很多呼吸道疾病沒有症狀，醫院及醫療照護機構是包含多樣性微生物菌叢的複雜環境，且病人與機構住民多為具慢性疾病或免疫力低下等高風險族群，一旦感染呼吸道傳染病，容易導致嚴重併發症或死亡。

請繼續往下閱讀...

曾淑慧說，社區進入疫情流行階段，醫療照護機構內傳播風險也會增加，為避免疾病於醫療照護機構內傳播，進入醫療照護機構佩戴口罩遮蓋口鼻，不僅可以防止呼吸道分泌物散播，也可降低呼吸道直接或間接暴露於病原體的風險。

吳明賢：急診壅塞非單一問題

外界擔心疫情再起恐讓急診更加壅塞，衛福部昨天邀集全國醫學中心、準醫學中心等24家醫院進行視訊會議，了解急診負荷現況。對此台大醫院院長吳明賢重申，急診壅塞非單一因素造成，「七年之病，不能求三年之艾」，不能用簡單答案來解決複雜問題。

吳明賢說，昨天會議由台大醫院副院長婁培人代表參與，衛福部主要關注醫院人力、有無關床、急診壅塞等相關情形，醫院各自反映問題，至於外界認為急診壅塞與新冠第六波疫情有關，他直言，來急診的並非全是新冠病患，這波新冠疫情除了老弱病殘等重症高風險族群需要住院，其它大部分都是輕症，急診壅塞絕對不是單一問題造成。

吳明賢提到，急診常見反覆需要來住院的年長者，台灣將邁入超高齡化社會，健保署推「在宅住院」處理三大感染急症就很好，其實政府有看到需求，走出解決問題的第一步。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法